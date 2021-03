Ação de igreja leva esperança a profissionais e pacientes de hospitais de Belém

Em tempos de dura nova onda da covid-19, que tem atingido hospitais da rede pública e privado do Pará e muitos outros estados brasileiros, uma ação da evangélica Igreja Batista Angelim, localizado no bairro do Marco, em Belém, leva esperança a profissionais e pacientes internados em unidades de saúde da capital paraense.

A iniciativa ocorre há mais de um mês. O grupo marca a rota, de três a cinco hospitais por ação, por meio de um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp. No local combinado, cada um em frente a seu carro, para evitar aglomeração, e usando máscara, os fiéis rezam e levam mensagens de fé aos pacientes.

Última ação ocorrem ontem (7) (Divulgação)

“Acreditamos que a oração a Deus pode muito em seus efeitos e estar na frente dos hospitais orando, é uma demonstração para esses profissionais da saúde e pacientes da covid-19, de que eles não estão sozinhos na batalha”, conta o pastor Marcelo Carvalho, líder da denominação religiosa.

A ação contribui, também, levando alimentos aos profissionais de saúde e funcionários dos hospitais em que visitam. O grupo já passou por unidades como o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Unimed Belém Doca. “Se todo mundo recuar, quem vai levar mensagens de fé e esperança às pessoas que estão vivendo nessa condição?”, questiona o pastor.