Rua Menino Deus, em Icoaraci, está sem água há quatro meses, diz denúncia 

Moradores da rua Menino Deus, no bairro da Agulha, entre a travessa Souza Franco e passagem Santa Maria, no distrito de Icoaraci, reclamam das constantes falhas no abastecimento de água na localidade. Segundo os relatos, os residentes não possuem água há quatro meses e precisam do auxílio de vizinhos para obter água.

"Já estamos há quatro meses sem água, essa é a dura realidade, infelizmente a gente precisa pedir um para o outro, porém está muito complicado viver sem água, parece que a nossas vidas pararam no tempo", disse Jonathan Amaro, morador do bairro da Agulha.

De acordo com a denúncias, a falta de água também ocorre em outras áreas de Icoaraci. Alguns residentes precisam estocar água que vem da chuva para fazer as atividades domésticas e outras tarefas, além da higiene pessoal.

"Quando chove, eu encho a caixa com baldes de água. Porém, quando não chove, eu vou buscar em um poço artesiano na passagem Ivan leão. Tenho um garrafão de 20 litros e preciso realizar umas 10 viagens para abastecer", contou Jonathan.

Os moradores alegam que não recebem retorno da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) sobre o problema e que já houve gastos para compras de galões de água para abastecimento. "Em algumas casas, dão pingos de água pela noite apenas e todos os meus vizinhos reclamam sobre a falta de água. Toda Icoaraci está com problema no abastecimento de água", contou o morador.

A Companhia de Saneamento (Cosanpa) informou, em nota, que a área passa por manutenção. "Nossas equipes trabalham para que o fornecimento de água seja normalizado o mais rápido possível. Enquanto isso, caminhões-pipa atendem a população", comunicou.

Em casos de problemas no abastecimento, a Cosanpa acrescenta que o usuário deve procurar um dos canais de atendimento: telefone - 0800 7071 195, WhatsApp (91) 99255-7319 ou pelo chat online em: www.cosanpa.pa.gov.br

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)