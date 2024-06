Veja como viajar para Trancoso com R$30

A mais recente promoção do Sicredi, em parceria com a Mastercard, promete beneficiar ainda mais seus associados. Entre os dias 2 de maio e 30 de julho de 2024, a cada R$ 30 em compras feitas com o cartão de crédito Sicredi Mastercard, os participantes concorrerão diariamente a prêmios de R$ 1.000 e a uma incrível viagem para Trancoso, na Bahia. Para participar, basta acessar o site da promoção e cadastrar-se, seguindo as orientações do regulamento.

A promoção é destinada exclusivamente aos associados da cooperativa. É necessário ser maior de 18 anos, possuir CPF válido, estar residindo na área de execução da promoção e estar em dia com suas obrigações financeiras junto ao Sicredi. Além disso, é essencial ser titular de um cartão de crédito Sicredi Mastercard elegível, como os cartões Internacional, Gold, Platinum e Black, que não estejam bloqueados durante o período da promoção.

Os associados que utilizarem o cartão Sicredi Mastercard não apenas concorrerão a prêmios, mas também desfrutarão de uma série de benefícios exclusivos. De acordo com Daniele Areas, assessora de Produtos e Serviços do Sicredi, "o programa de recompensas do Sicredi permite acumular pontos que podem ser trocados por diversos produtos e serviços. Além disso, os cartões oferecem seguros de proteção de preço e compra, proteção de bagagem, assistência de viagem e seguro de emergência médica internacional".

Daniele ressalta a importância de conversar com o gerente da cooperativa para identificar o cartão que melhor se adequa ao perfil do associado. "Com o cartão Mastercard Sicredi, você terá acesso a novas experiências dentro do programa de recompensas e a benefícios premium, além de uma maior linha de crédito", destaca a assessora.

Durante o período da promoção, serão sorteados diariamente cinco vouchers de R$ 1.000 para uso no Shopping Sicredi. Além disso, haverá um sorteio final de cinco viagens para Trancoso, na Bahia, destinando uma viagem para cada Central Sicredi espalhada pelo Brasil. Essa é uma oportunidade única para os associados aproveitarem o melhor que o Sicredi e a Mastercard têm a oferecer.

Como Participar - Para participar da promoção, o associado deve acessar o site oficial da campanha e realizar o cadastro, seguindo todas as orientações do regulamento.

5 vantagens de ter uma conta no Sicredi

Participação nos resultados: O Sicredi é uma cooperativa de crédito, o que significa que os associados são também donos do negócio. Parte dos lucros é distribuída entre os associados, proporcionando uma relação mais justa e transparente. Atendimento personalizado: A instituição valoriza o atendimento próximo e humano. Por ser uma cooperativa, há um foco maior em entender as necessidades individuais dos associados, oferecendo soluções financeiras personalizadas que melhor atendam às suas expectativas e objetivos. Taxas e tarifas competitivas: As cooperativas de crédito, como o Sicredi, oferecem taxas de juros mais atraentes em empréstimos e financiamentos, além de tarifas mais acessíveis em comparação aos bancos comerciais. contribuição para o desenvolvimento local: Ao abrir uma conta no Sicredi, você está contribuindo para o desenvolvimento econômico da sua comunidade. variedade de produtos e serviços: O Sicredi oferece uma ampla gama de produtos financeiros, desde contas correntes e poupança até seguros, investimentos e crédito.