Colégio Sophos se destaca e garante notas acima de 900 na redação do ENEM 2023

A espera pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 chegou ao fim. Na última quinta-feira (9), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o resultado do exame realizado no ano passado. Entre os assuntos mais comentados sobre o resultado, sem dúvidas, estão as notas da redação. Afinal, quem sonha com uma vaga na universidade, sabe o impacto que a redação tem no resultado final. Quem se destacou nesse quesito foi o Colégio Sophos, garantindo notas acima de 900.

Esse resultado positivo é fruto do trabalho que vem sendo realizado pela equipe de docentes do Colégio Sophos, em parceria com o esforço e dedicação dos alunos da instituição. Para a estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Yasmin Costa, a metodologia de ensino da instituição foi um diferencial para o resultado adquirido no exame.

"Estudo no Colégio Sophos desde o primeiro ano do Ensino Médio. A didática deles é bem voltada para o Enem. Desde cedo vi que estavam preocupados em nos repassar um bom conhecimento em redação, para tentarmos conseguir uma nota boa e, assim, entrar na faculdade. Eles estão realmente preocupados com o seu rendimento nas outras matérias e, principalmente, em redação", destaca a jovem, que alcançou a nota 960 na redação e sonha em cursar psicologia.

A estudante, que escrevia entre duas e três redações por semana durante sua preparação para o Enem, conta que ficou surpresa ao conferir sua nota da redação. "De início, eu não acreditei. Sempre gostei de escrever, redação sempre foi uma das minhas matérias favoritas, mas lembro que na reta final do Enem 2023 eu não conseguia sair dos 920 e já estava frustrada com isso. Quando vi que tinha conseguido 960, fiquei muito feliz", destaca Yasmin.

Quem também sentiu a emoção, o prazer e alegria de alcançar uma excelente nota na redação do Enem foi a aluna do curso preparatório pré-vestibular do Colégio Sophos, Giuliana Vilacorta. A jovem, que pretende cursar nutrição ou medicina veterinária, tirou 940 na redação. Para ela, o diferencial para ter um bom resultado no Enem foi ter a chance de ser acompanhada por uma equipe de professores preparada para encarar o desafio do vestibular.

"A equipe de professores do Sophos possui uma qualidade indiscutível e isso, com certeza, me deu o suporte necessário. Vale ressaltar, também, a equipe da coordenação que sempre foi muito acessível e organizada. Mais uma vez agradeço a escolha do Colégio Sophos com relação aos profissionais que escolhem. São muito atenciosos. Essa nota é minha, mas também do direcionamento que me foi dado em sala de aula. Só sei sentir gratidão e felicidade", ressalta Giuliana.

Motivo de orgulho

Fazer parte de uma equipe de grandes profissionais da área da educação, sem dúvidas, é motivo de orgulho e satisfação. Para a professora de redação do Colégio Sophos, Daniely Guedes, estar entre os melhores traz um sentimento de alegria.

"Acredito que a palavra é 'privilégio'. Sou privilegiada por fazer parte dessa equipe de sucesso, professores e amigos altamente qualificados e, acima de tudo, humanos, principalmente quando se trata da nossa relação aluno x professor', ressalta Daniely.

A professora de redação do Colégio Sophos, Daniely Guedes, destaca a importância de buscar uma instituição de ensino que possua uma equipe preparada e qualificada (Reprodução/Colégio Sophos)

A docente ainda explica o quanto uma boa leitura e a prática da escrita fazem toda a diferença para quem sonha em alcançar os melhores resultados no Enem. "O segredo para uma boa nota na redação é leitura e prática. Escrita é prática e a leitura nos ajuda, além de galgar um excelente repertório sociocultural, alcançar uma excelência na escrita, pois estamos em contato direto com as palavras. O léxico novo provoca o aluno", complementa a professora do Colégio Sophos.

E para quem não alcançou uma nota tão positiva, a dica é não desistir, como destaca a estudante Giuliana. "Acho que a dica vale não apenas para redação, mas também em todos os tipos de testes avaliativos que realizamos que é: não desistir, reconhecer o erro, e dar o máximo pra melhorar a cada dia. Então, a palavra chave seria: constância", destaca a jovem.

Além disso, é importante buscar uma equipe preparada para dar suporte e garantir os melhores resultados no Enem. O Colégio Sophos, que possui unidades na Augusto Montenegro, Tavares Bastos e em Paragominas, conta com uma equipe qualificada e que está pronta para te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga na universidade.