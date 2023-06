Sassaricando 2023: O maior arraiá da história de Benevides!

O município de Benevides se prepara para promover, mais uma vez, o evento junino mais esperado da região: o Sassaricando. Com muita alegria, tradição e animação, o evento promete encantar moradores e visitantes de 16 a 24 de junho, celebrando as festividades de São João de forma memorável.

Organizado pela Prefeitura de Benevides, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Sassaricando é conhecido por sua atmosfera festiva e genuína, que resgata as raízes culturais da região. A programação diversificada e repleta de atividades tradicionais promete proporcionar momentos inesquecíveis para todas as idades.

O destaque do evento são os concursos de quadrilhas juninas, o municipal e o intermunicipal, que irão se apresentar com coreografias elaboradas e figurinos coloridos. Os dançarinos irão encantar o público com passos sincronizados ao som do autêntico forró pé de serra, trazendo toda a energia contagiante dessa festividade popular.

O evento também estimula e movimenta a economia local com a geração de negócios e postos de trabalho ()

O Sassaricando 2023 também traz uma line-up repleta de estrelas da música. Nomes como Barões da Pisadinha, Viviane Batidão, Thiago Costa, Carabao, Banda AR-15, Rebeca Lindsay, Miro Marks e diversas atrações locais estão confirmados para se apresentar no evento. Essas atrações prometem animar o público e proporcionar momentos inesquecíveis durante as noites de festa.

Com grande animação e expectativa, a estudante Arlene Rodrigues declarou: “Eu estava só esperando o Sassaricando. Melhor época em Benevides. Ę este ano a festa promete. Vem o Carabao, né? Já marquei com meus amigos".

Além do impacto cultural, o Sassaricando traz benefícios econômicos significativos para Benevides. No ano passado, o evento atraiu o impressionante número de 80 mil pessoas ao longo de quatro dias de festa e movimentou mais de 15 milhões de reais, impulsionando a economia local e fortalecendo os negócios da região, por meio dos 500 postos de trabalho, 40 barracas de comidas e bebidas, 80 ambulantes e 15 artesãos. Esses números representam o interesse e o encanto que o Sassaricando desperta tanto entre os moradores locais quanto entre os visitantes de outras regiões. E, com base nesses dados, as expectativas para 2023 são ainda maiores: espera-se aproximadamente 100 mil pessoas e um incremento na economia acima dos R$ 20 milhões.

O clima de animação se espalha por todas as áreas do comércio local com a proximidade do evento, afirma Neto Ferreira, que trabalha no setor de moda: “A expectativa do Sassaricando de Benevides tem movimentado muito o nosso comércio, a nossa área de moda está sendo um sucesso".

Com expectativas elevadas, Benevides está pronta para receber o Sassaricando 2023 e todas as suas atrações. O evento é uma oportunidade única para celebrar as tradições juninas, gerar empregos, movimentar a economia local e fortalecer a identidade cultural da cidade.

A prefeita de Benevides, Luziane Solon juntamente com toda a equipe organizadora, convida a população do município e regiões vizinhas a participar do Sassaricando em Benevides e celebrar o São João em grande estilo. A festa será um momento de confraternização, resgate cultural e valorização das tradições juninas, proporcionando momentos de alegria e diversão para toda a família.

Sassaricando em Benevides - Onde a tradição e a animação se encontram!

Serviço:

Sassaricando 2023

Data: de 16 a 24 de junho

Local: Ginásio Nagibão - Benevides