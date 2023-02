Princesas do Carnaval: o poder e a sensualidade feminina

Assim que pisou na passarela do Hangar, Giovana já mostrou que não estava para brincadeira. Ela começou executando um passo difícil de balé, conhecido como developpé, que consiste em segurar uma das pernas no ar. “Foi algo autêntico meu”, garante a jovem bailarina e estudante de medicina.

A aposta do Grêmio Literário e Recreativo Português foi na cultura milenar chinesa com a fantasia “Kan e Li, o poder do fogo e da água”, onde o fogo significava a energia interior e a água a conexão entre o material e espiritual, representados pela sensualidade feminina.

Giovanna Picanço, de 19 anos, conta que a presença da família foi fundamental. “Eles são minha maior base e fortaleza. Só nós sabemos de todas as etapas e de todos os desafios”.

A primeira princesa disse ainda que vai guardar todos os momentos que viveu durante a competição com carinho. “Estar nesse concurso é sobre focar em nossos objetivos e o que devemos fazer para alcançá-los”, escreveu em uma rede social.