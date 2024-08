Presença de mulheres em cargos de liderança na área do Direito promove melhorias para a sociedade

As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço em cargos de liderança em diversos segmentos. Na área do Direito, não é diferente, e é fundamental para a quebra de barreiras e de preconceitos de gênero. Essa crescente ocupação fortalece o empoderamento feminino na sociedade e reforça a competência das mulheres em cargos que, anteriormente, eram destinados somente a homens.

"Muitos homens, normalmente a maioria nos espaços de liderança das instituições público e privadas, ainda preferem contratar advogados do que advogadas, sob uma falsa impressão de que eles são mais competentes que elas, o que não pode ser considerado como uma máxima, e sim como um sentimento machista e preconceituoso. Pois, a competência não tem gênero", ressalta a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará (OAB/PA).

"A presença das mulheres nos cargos de liderança confere à sociedade um aprendizado de que competência não tem gênero, que somos capazes de ocupar qualquer espaço de poder, gerando confiança em outras mulheres, bem como reduzindo o preconceito da sociedade como um todo", destaca Luciana Gluck Paul.

Vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará (OAB/PA), Luciana Gluck Paul

O Grupo Liberal lançará, no dia 29 de agosto, a 3ª edição do Anuário do Direito do Pará. A publicação tem a finalidade de destacar a importância da classe jurídica na sociedade.

O Anuário do Direito apresenta os profissionais que se destacam no mercado jurídico paraense, evidenciando a forte presença de mulheres competentes e atuantes. Para a vice-presidente da OAB-PA, o espaço é fundamental para fortalecer ainda mais a presença feminina na área jurídica.

"É muito importante as mulheres ocuparem o espaço do Anuário do Direito como meio de incentivo à contratação da mulher advogada. Essa representatividade é capaz de reduzir preconceitos e incentivar aberturas de mais espaços de poder para as mulheres. Competência não tem gênero!", afirma Luciana Gluck Paul.

