Prefeitura de Benevides promove carnaval no município

A folia ganha as ruas do município de Benevides a partir da sexta-feira, 10, às 19h, com o desfile de mais de 35 blocos e bandas com o objetivo de valorizar e resgatar os blocos, além de incentivar a tradição na cidade, e segue até o domingo, dia 12.

As bandas Mizerê, Pirô, Pegada do Axé, Na Vibe e Nanda Reis e Flavinho garantem a diversão do público em uma grande estrutura organizada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultural (Secult) com programação para todas as idades com blocos kids e para a terceira idade e djs.

Para o titular da pasta cultural, João Jorge, a retomada do carnaval é muito importante, pois gera um movimento de renda direta e indireta e a prefeitura está realizando ações para que esse retorno seja festivo para a população de Benevides.

A programação contará com três dias de folia para todos os públicos com blocos infantis e para a terceira idade. (Agência Benevides)

“Elaboramos um novo formato e a prefeitura vem procurando organizar esses eventos, porque nossa gestão é inovação e mudança. Sendo assim, desenvolvemos dois corredores da folia para atender tanto os distritos quanto a sede, e esse projeto é itinerante", explica.

O retorno do carnaval de rua no município também é uma oportunidade de movimentar e incentivar a economia local com a comercialização de acessórios, adereços e abadás gerando emprego e renda.

De acordo com o secretário de cultura João Duarte, o público pode esperar uma programação carnavalesca muito animada e que valoriza os artistas locais. “Na programação do nosso carnaval estamos com as melhores bandas da região, dando oportunidade para os nossos artistas locais, pois sabemos que são muito importantes e precisam dessa oportunidade para se lançar no cenário musical e, quem sabe conquistar o seu espaço”.

O segmento infantil, mais uma vez, ganha destaque nas ações reforçando o compromisso da cidade com o grupo, como pontua João. “No domingo vamos entrar com o Bloco Kids, já que Benevides é a cidade da primeira infância, é importante a gente trabalhar políticas públicas voltadas para esse segmento infantil, então, nós vamos ter brincadeiras, personagens, shows, pinturas, brindes, tudo isso para as nossas crianças”.

O Carnaval de Benevides ocorre nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Confira a programação completa a seguir.

10/02 (sexta-feira)

CENTRO

19h - Blocos

Bumbum Granado

Amigos da Folia

20h - Banda Mizerê

21h – Blocos

Revoada do Montilha

Perdidos em Nárnia

Chopp Tell

22h - Banda Flavinho

23h - Bloco Pipocão

DISTRITO DE MURININ

20h - Banda Pirô

22h - Nanda Reis

23h - Bloco Pipoca

00h - Play Som

11/02 (sábado)

CENTRO

19h - Blocos

Os Bagaceiros do Brás

o Golpe está aí

Tô Doido

20h - Banda Na Vibe

21h - Blocos

Debochada

Baile de Favela

Chupa Mas não Baba

22h - Nanda Reis

23h – Alex de Moraes / Bloco Pipocão

DISTRITO DE MURININ

19h - Blocos

Camisinha Furada

Loucos por Fanfarra

As Consideradas

Kemker Nós

20h - Banda Pegada do Axé

21h – Blocos

Só a Barca

To no Trabalho

Caça Chopp

Unidos de Santa Maria

Piradinhas na Folia

Amigos da Sexta

To Beleza

Super Miau na Folia

22h - Flavinho

23h - Bloco Pipoca

00h - DJs

12/02 (domingo)

CENTRO

A partir das 19h - Blocos Kids, Terceira Idade e Pipoca

DISTRITO DE MURININ

19h - Blocos

Sindicato

As Paniquetes

Sem Preconceito

Se Bobar eu Como

Os Intrusos na Folia

Tropa G.D.M Mil Grau

Considerados

Os Sinceros

Primos e Cia

Até que a Noite Vire Dia

Os Cachaças

22h - DJs