Plataforma nacional de guia médico chega ao Pará; médicos já podem se cadastrar

Na hora de marcar uma consulta de saúde, todo cuidado é pouco na busca correta por profissionais que sejam qualificados. Porém, muitas vezes, os dados disponibilizados na internet, como telefone, estão errados ou antigos. Por isso, a Sociedade Médico Cirúrgica do Pará (AMB-PA) fechou uma parceria para implantação da Medguias, um atualizado e extenso guia médico para facilitar ainda mais a comunicação entre especialistas e pacientes.

Com informações de mais de 10 mil profissionais, a tecnologia está presente em 14 estados e, só no último ano, obteve mais de 10 milhões de acessos. Apesar da grande quantidade de médicos cadastrados, a Medguias possui um sistema que permite fácil acesso e informações personalizadas para cada usuário, como o filtro por localidade e pela especialidade em que deseja se consultar.

Ao preencher os dados solicitados, os pacientes têm acesso a diversas opções de médicos e especialistas disponíveis na região, podendo até selecionar pelo tipo de convênio. A plataforma disponibiliza informações detalhadas, como endereço, telefone para contato, mapa de como chegar ao consultório, redes sociais e um detalhamento da carreira e da área de atuação. Pela Medguias, também é possível acessar o cartão virtual, entrar em contato pelo WhatsApp e até agendar uma consulta. O site oferece ainda informações sobre exames, clínicas e hospitais.

“O guia contribui e muito para a qualidade da busca do paciente. Nossa preocupação é que os dados dos médicos estejam sempre atualizados e que o paciente encontre um real especialista em sua área”, disse o Dr. José Rufino Costa dos Santos, presidente da Sociedade Médico Cirúrgica do Pará (AMB-PA).

Além da plataforma digital, a Medguias terá edição anual impressa para distribuição em salas de espera e recepções de hospitais, clínicas e consultórios (Divulgação / Medguias)

Para revalidar a confiabilidade dos dados, a Medguias ainda faz uma checagem dos profissionais cadastrados no Conselho Federal de Medicina (CFM). Além disso, o guia está de acordo com regras de publicidade médica exigidas pelo CFM e pelo Codame, órgão fiscalizador da publicidade da categoria.

“O principal objetivo do guia é oferecer a toda comunidade informações atualizadas, dos profissionais da saúde, com a certeza de que ali só terão profissionais especialistas, devidamente habilitados e com o registro da especialidade”, ressalta Adriano King, diretor comercial da Medguias.

Além da versão digital, a Medguias vai lançar no Pará uma edição impressa, que será atualizada anualmente. O material será distribuído de forma gratuita nas salas de espera e recepções de hospitais, clínicas e consultórios. Para os médicos interessados, o cadastro está disponível no site. Acesse clicando aqui. Se preferir, você pode seguir o perfil da Medguias no Instagram.