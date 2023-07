Pará é pioneiro na elaboração de um Plano de Bioeconomia

O estado do Pará possui uma grande extensão de floresta Amazônica. Sua diversidade biológica e sociocultural garantem ao estado um potencial gigantesco para promover um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico sustentável e inclusivo, levando em consideração a floresta em pé a a garantia de direitos de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Não é à toa que o Pará se tornou o primeiro estado brasileiro e um dos primeiros governos subnacionais da América Latina a construir um Plano de Bioeconomia.

O Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará prevê soluções baseadas na natureza, a fim de transformar a economia existente para uma economia de baixo carbono, valorizando o conhecimento tradicional, garantindo a conservação da floresta.

O PlanBio, lançado em novembro do ano passado, durante a 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 27, no Egito, mostra o protagonismo do estado na formulação de políticas públicas que visam à produção sustentável em consonância com a proteção ambiental.

Pilares

Construído com a participação ativa de diferentes organizações da sociedade civil, ressaltando a integração de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, o plano tornou-se uma referência para o Brasil e os nove países que compõem a Pan-Amazônia, trazendo em sua essência três eixos temáticos de sustentação: pesquisa, desenvolvimento e inovação; patrimônio cultural, genético e conhecimento tradicional associado; e cadeias produtivas e negócios sustentáveis.

A primeira ação concreta do PlanBio se deu com a promoção do Biobusiness, que proporcionou a criação de oportunidades e ambientes catalisadores de bionegócios, assim como um espaço de inovação para a interação entre os setores de produção, investimento, mercado, pesquisa, governo e sociedade civil, promovido em março deste ano, na capital paraense.

O PlanBio é uma política pública do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e ancorado na Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), sendo também um dos componentes do eixo desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA).

Destaque internacional

O Plano Estadual de Bioeconomia do Pará foi destaque durante o painel de abertura da Conferência Pan-Amazônica pela Bieconomia, realizado na última semana, entre os dias 21 e 23 de junho, em Belém. O evento é uma iniciativa realizada por 27 instituições, nacionais e internacionais.

O evento contou com a participação de Joaquim Levy, ex-Ministro da Fazenda do Brasil, Brasil; Fany Kuiru Castro, Coordenadora Geral das Organizações indígenas da Amazônia (COICA) , Colômbia; Albina Ruiz Rios, Ministra do Meio Ambiente do Peru; Carlos Nobre, Co-Presidente, Painel Científico para a Amazônia, entre outras referências na pauta ambiental do Brasil e outros países.