Negócios de impacto social devem se tornar grande legado da COP30

Em maio de 2023, a cidade de Belém foi anunciada pelo Governo brasileiro como sede da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), o mais importante evento ambiental do planeta. A notícia repercutiu, negativa e positivamente pelos grandes meios de comunicação.

Embora, governantes da Região Amazônica tenham defendido a importância de discutir sobre a preservação desse importante território para o mundo com as pessoas que nela vivem, os desafios econômicos, ambientais e sociais da cidade de Belém têm sido apontados como entraves, que poderão inviabilizar a realização desse grande evento.

É nesse contexto de graves problemas coletivos que surge uma grande oportunidade para o estímulo de negócios de impacto social, negócios que têm foco na solução de problemas coletivos, com sustentabilidade financeira decorrente da venda de produtos e serviços às pessoas diretamente beneficiadas pela solução ofertada, à semelhança da atuação das cooperativas de crédito focadas na erradicação da pobreza e na redução de desigualdades.

Atualmente, Belém já conta com um ecossistema desses negócios estimulado pela “Coalizão pelo Impacto”, uma iniciativa multissetorial nacional por mais e melhores negócios de impacto, sendo a capital paraense um dos municípios por ela beneficiados, tornando-se assim uma grande oportunidade para investidores de todo mundo efetivamente fomentarem o tão desejado desenvolvimento da região.

