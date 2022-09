Município de Parauapebas investe em nova matriz econômica

A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Parauapebas (ACIP) se reuniu na última terça-feira (27) com gestores públicos para conhecer o planejamento de investimentos no setor de infraestrutura e turismo, nova matriz econômica do município, e para realizar o alinhamento de expectativas dos empresários locais para os próximos anos.

Durante a reunião, o prefeito Darci Lermen e o vice João Trindade apresentaram as obras do Programa de saneamento da região norte, o Prosap, dos parques ambientais em construção, e outros que estão no Plano Plurianual de ações que estão alinhadas para a transformação de Parauapebas em um município turístico.

“A gente tem condições de acertar mais quando ouvimos o empresariado sobre aquilo que tem a ver com eles, como a questão do estacionamento, principalmente na região do Rio Verde, Cidade Jardim, outros lugares. Nós estamos construindo as alternativas juntos, o que é animador, deixa a gente com muita vontade e com muita garra de fazer e construir uma Parauapebas melhor”, celebra o prefeito.

De acordo com o presidente da Acip, Leonardo Pinheiro, os associados solicitaram esse encontro e o resultado foi muito positivo. “Levantamos demandas como a necessidade de novos estacionamentos para nossos clientes, do projeto de energia no Distrito Industrial e da possibilidade de realização uma feira internacional importante para o desenvolvimento dos nossos negócios”, comenta Leonardo.

Já Sairone Frazão, vice-presidente da Acip, destaca o quanto é importante a união dos empresários para que a categoria se torne mais forte. “Realmente foi algo inovador para nossa associação, a gente sentiu que tem voz. Os comerciantes compareceram em massa, é muito positivo sermos ouvidos. O que está acontecendo hoje em Parauapebas é algo fantástico”, afirma Sairone.

Durante a reunião, o prefeito Darci também apresentou um vídeo com o status das obras de parques como o Complexo Turístico de Parauapebas, que vai abrigar o espetáculo das Águas Dançantes, com previsão de entrega parcial em dezembro deste ano e em maio de 2023 respectivamente, e do Parque dos Minérios, também em construção, um projeto três vezes maior do que o Parque dos Ipês, já entregue à população em junho. Um conjunto de obras que está sendo realizado também com empresas locais.

