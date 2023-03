Município de Magalhães Barata é destaque em conferência internacional sobre gestão hídrica

A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida em todo o planeta. O município de Magalhães Barata, no Pará, se destaca quando o assunto é gestão ambiental hídrica. O resultado disso foi o convite que a cidade recebeu para estar presente na Conferência "Our Ocean", realizada nos dias 2 e 3 de março, no Panamá.

O secretário de Meio Ambiente de Magalhães Barata, Silvano Costa, foi convocado para compor a delegação da Rare Brasil, que atua na promoção da pesca artesanal sustentável no país, e destacou o protagonismo do município paraense no evento internacional, que tem como finalidade discutir políticas e ações para garantir a proteção dos oceanos, a gestão responsável dos recursos hídricos, além do crescimento econômico futuro sustentável.

"Um evento como esse faz com que nós possamos estar a frente e conectado com outros líderes locais e globais, para tecer políticas públicas direcionadas à pegada hídrica e à proteção dos oceanos", ressalta o secretário ambiental.

A "Our Ocean" contou com a participação de 600 autoridades comprometidas com o meio ambiente de todo o mundo. Desse total, apenas duas prefeituras do Brasil foram convidadas, sendo uma delas a de Magalhães Barata, que atua em pautas voltadas às nascentes do rio Cuinarana e a realidade da pesca costeira no nordeste paraense.

“Nós fizemos movimento com os pescadores que estavam utilizando apetrecho de pesca irregular no rio Cuinarana, que é considerado berçário, ou seja, um rio reprodutivo de espécies que adentram para desova. Como os pescadores estavam colocando a rede nesse canal, os peixes eles não estavam adentrando a montante para reproduzir. O estoque pesqueiro estava diminuindo”, afirmou o titular da pasta ambiental do município, Silvano Costa.

Ações da prefeitura

Entre as ações realizadas pelo município de Magalhães Barata e que ganharam destaque durante o evento internacional está a determinação da secretaria ambiental, que limitou a pesca na cidade apenas em áreas consideradas "largas" do rio e solicitou que a atividade seja realizada somente com redes específicas, garantindo que os peixes atravessem as malhas e sigam o fluxo do rio para a reprodução. A inicitativa trouxe resultados positivos para os pescadores, que perceberam uma maior ambudância na atividade pesqueira local.

“Criamos um movimento chamado ‘Grupo de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do rio Cuinarana’, no qual os próprios pescadores eram os multiplicadores ambientais desse movimento. Um pescador sensibilizava outros pescadores, fazendo com que houvesse uma rede conectada com as políticas ambientais protecionistas”, complementou o secretário ambiental.

Durante o evento, as entidades governamentais fecharam 341 acordos para proteger o ecossistema marinho em todo o mundo, o que comprova a importância das cidades adotarem medidas de conservação e preservação dos rios e mares.

"Foi de extrema importância estar conectados e íntimos com um tema que é de fundamental importância não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo”, avalia Silvano.