Morar Bem destaca os impactos da COP 30 no mercado imobiliário de Belém

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), a COP 30, em Belém, neste ano, vem gerando uma grande expectativa e provocando uma verdadeira transformação na capital paraense, especialmente no mercado imobiliário. A cidade vem se preparando para receber milhares de participantes de diversos países, o que vem trazendo uma grande visibilidade internacional para a região.

O impacto da conferência ambiental vai muito além das questões ecológicas, o que reflete diretamente no comportamento do mercado imobiliário local, que vem se adequando às novas demandas, preparando proprietários, compradores e investidores para se posicionarem diante da realidade que o evento apresenta, além de adotar estratégias para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que a COP 30 vem trazendo para Belém.

As mudanças e expectativa do mercado imobiliário em Belém para a COP 30 foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo, que contou com a participação do corretor de imóveis Joaquim Mendes.

Para o especialista, a COP 30 representa uma oportunidade única para a cidade, o que vai garantir retornos positivos para a população, principalmente para a área imobiliária. “Eu avalio de forma muito positiva. Uma série de investimentos estão sendo feitos aqui em Belém, e isso movimenta o mercado imobiliário de uma forma muito diferente, muito nova, o que é sempre bem salutar para a nossa cidade”, destaca Joaquim Mendes.

Entre os benefícios que o evento traz para a cidade está a locação de imóveis temporária. “Uma mudança drástica que eu vejo aqui em Belém é o crescimento da locação por temporada, o que na minha opinião sempre foi um nicho muito pequeno, pouco explorado na nossa cidade, e que com a COP 30, tomou proporções que a gente nunca tinha visto”, ressalta.

A preparação para a COP 30 pode ser vista em diversos pontos da cidade, que estão recebendo uma série de obras de infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento. Os investimentos voltados para a realização da conferência vêm impulsionando a economia local, além de proporcionar melhorias para a capital paraense.

“São obras que Belém já precisava há muitos anos. A COP veio para acelerar essa necessidade que já era bem atrasada. Isso reflete de forma muito positiva no mercado imobiliário, valorizando o entorno e promovendo novos mercados, como a locação por temporada, que era muito pequena na cidade”, afirma o corretor.

Apoio profissional

Quanto à preparação de imóveis para locação durante o período da COP 30, o corretor destaca a importância de contar com apoio profissional, garantindo uma triagem mais segura, evitando possíveis riscos.

“O mais importante é contratar um corretor de imóveis de confiança. Esse profissional vai saber precificar corretamente e fazer um contrato com segurança jurídica. O corretor é quem vai filtrar quem é o cliente, saber analisar melhor quem vai entrar no seu imóvel, para que essa experiência seja positiva para todos”, recomenda.

Para entender melhor os impactos da COP 30 no mercado imobiliário de Belém, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.