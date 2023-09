Mantos de amor e gratidão: peças cobrem de simbolismo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Um dos símbolos mais aguardados do Círio é o manto usado por Nossa Senhora de Nazaré. Tanto é que a apresentação da indumentária é feita com grande celebração e causa emoção em muitos devotos da padroeira dos paraenses. Mas você sabe como começou a tradição deles?

Os relatos são muitos, mas o mais conhecido (e aceito) é que começou nos anos 50, mais precisamente durante o 6º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém, ocasião em que também recebeu a Coroa Pontifícia.

Em 1953, a irmã Alexandra, religiosa da Congregação das Filhas de Sant’Ana, do Colégio Gentil Bittencourt, confeccionou um manto para a imagem original. O rito continuou nos anos seguintes, sempre com doações de materiais, feitas por promesseiros. Com a morte da religiosa, em 1973, quem assumiu a missão foi Esther Paes França, ex-aluna e ajudante da irmã Alexandra.

Só a partir de 1993 é que os mantos da Virgem de Nazaré passaram a ser confeccionados por outros devotos, que não pertenciam diretamente à nenhuma ordem religiosa. Isso abriu espaço para que estilistas e designers doassem seu talento e habilidades manuais para criar peças que se tornaram únicas.

Tradição de família

Em 2006, a estilista Paula Novellino Monteiro de Castro, ainda morando no Rio de Janeiro, recebeu convite para criar o manto para o Círio daquele ano. “Lembro que ela se dedicou ao máximo neste trabalho. Foi em busca de joalheiro para criar peças exclusivas que se tornassem adornos únicos. Ajudei na execução e tudo me encantou”, conta Kathia Novellino, filha de Paula e também estilista.

Tradição: assim como a mãe, Kathia Novelino dedica seu trabalho para confeccionar o manto de Nazaré (Arquivo pessoal)

A entrega do manto foi marcada por momentos de fé. “Quando mamãe chegou na Praça Santuário, pontualmente ao meio-dia, os sinos começaram a tocar. Olhamos uma pra outra com os olhos cheios de lágrimas, pois sabíamos que, em pouco tempo, estaríamos frente a frente com nossa mãezinha, e ela estaria usando aquela obra criada com tanto amor e carinho para ela”, lembra.

Em 2018, Kathia recebeu o convite para criar seu primeiro manto. O trabalho foi executado em parceria com a designer Celeste Heitmann. “Eu não tinha tanta habilidade com bordados, mas considerei que seria uma homenagem à minha mãe, que já havia partido e, em especial, à Nossa Senhora de Nazaré que sempre foi tão presente na vida de nossa família”, diz.

Foi um projeto que envolveu pesquisa de materiais diferenciados e muitas horas de dedicação e testes. A estilista fala que nem sempre uma pedra ou bordado funciona tão bem quanto o esperado, por isso, algumas vezes o que estava pronto precisou ser refeito para se ter o melhor resultado.

Foram longas noites de dedicação ao trabalho. Cada pérola colocada no tecido era como uma oração, uma conversa íntima com a padroeira dos paraenses. E durante o processo de bordado do manto, a imagem visitou a casa da estilista. A cada prova da peça, diante da Virgem, Kathia diz ter sentido a presença forte de Maria dentro de seu coração, algo que ela não consegue explicar. “É uma vivência única. Um sentimento lindo que toca no fundo da gente”, destaca a estilista.

Etapas de produção do manto incluem a concepção do projeto e esboço (Arquivo pessoal)

E assim, Kathia já assinou a execução também dos mantos dos anos de 2019, também em colaboração com Celeste Heitmann; 2020, em parceria com Sandoval Ferreira; e 2021, com a parceria de Lorena Chady. Emoção que se renova a cada trabalho. “Nossa Senhora de Nazaré sempre esteve presente na vida de todos nós, paraenses. Foi graças a ela que sempre conseguimos tudo e seguimos em frente. Inclusive, minha mãe atribuiu à Santinha a nossa volta para Belém, após anos vivendo em outro estado. Eu não duvido nada disso”, afirma Kathia.

Homenagem ao centenário da Basílica Santuário

Este ano, a tarefa de criação e execução do manto de Nossa Senhora de Nazaré ficou a cargo do artista plástico Odair Mindelo e da estilista Lele Grello. Eles têm a missão de traduzir o tema de 2023, “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”, em uma das peças mais emblemáticas da maior festa de fé do povo católico há mais de 200 anos.

Manto de 2023 foi feito pelo artista plástico Odair Mindelo e pela estilista Lele Grello. Peça vai trazer elementos amazônicos e promete surpreender o público. (André Oliveira / O Liberal)

Odair conta que sempre foi devoto da Virgem de Nazaré e sonhava com esse momento de poder homenageá-la. “Esse trabalho, com certeza, vem como um presente, mais que isso, uma benção da nossa mãezinha sobre o meu trabalho enquanto artista”, diz.

O artista se inspirou no centenário da Basílica Santuário de Nazaré e promete trazer elementos que traduzam a importância desse templo sagrado para o povo católico. Outro detalhe que deixou escapar, é que sua criação vai deixar o menino Jesus carregado no colo de Maria mais em evidência. “Uma referência desse abraço de mãe que nosso povo tanto precisa. E com o trabalho primoroso da Lele, acredito que vai ser um dos mantos mais bonitos que já tivemos”, garante Odair.

A expectativa da estilista Lele Grello também é grande. “Vai ser um manto amazônico, esplendoroso, digno da nossa padroeira”, garante. Lele fez um profundo trabalho de pesquisa e buscou referências variadas em materiais. “Cada cristal colocado é uma oração para a Virgem de Nazaré. É um momento muito íntimo que tenho com nossa mãe”, desabafa Lele, que começou a produção do manto em abril.

A apresentação oficial do manto de 2023 está prevista para o próximo dia 5 de outubro, durante celebração na Basílica Santuário, em Belém.

VOCÊ SABIA?

Maizé Sequeira foi a primeira estilista profissional a confeccionar o manto do Círio. A estilista de noivas bordou os mantos de 1993 e 1994. Maizé foi a responsável pelo desenho e idealização do manto, e Lourdes Marques pela confecção e bordado.