Refrigeradores para negócios: qual o melhor? Entenda tudo sobre o assunto com a Imperador

Cada segmento exige diferentes tipos de equipamentos, e quando falamos de freezers, refrigeradores e geladeiras, é essencial fazer a escolha certa para cada tipo de negócio. O refrigeramento adequado é essencial para garantir a qualidade dos seus produtos e o sucesso do empreendimento como um todo.

Em Belém, a Imperador oferece atendimento personalizado para atender as necessidades e demandas de cada negócio, além das ofertas e condições especiais disponíveis. Confira abaixo as opções:

1. Cervejarias e bares

Aos empreendedores que possuem bares, distribuidoras de cervejas ou mesmo um restaurante com essa opção no cardápio, é importante ter em mente a necessidade em investir em bons freezers para cerveja ou em uma boa cervejeira. Entre as opções, um excelente aliado é freezer vertical, que é capaz de alcançar a temperatura ideal para gelar a bebida, que varia de 0ºC a -6ºC.

2. Restaurantes e lanchonetes

E para quem almeja montar um restaurante ou lanchonete, uma boa aposta são em geladeiras comerciais e congeladores para conservar alimentos perecíveis, com alta capacidade. Um bom equipamento faz toda a diferença tanto para chamar a atenção do cliente, como para preservar o conteúdo.

3. Sorveterias

Sorvete é uma daquelas sobremesas que está no coração dos brasileiros. Seja de palito ou de massa, ele é uma ótima pedida para os dias quentes, e ter um bom freezer para sorvete pode fazer a diferença. Os modelos de freezers expositores para sorvete horizontais são ideais para sorveterias, padarias, lojas de conveniência e docerias que comercializam sorvetes de massa e sorvetes de palito. As dimensões dos modelos são variáveis, sendo possível encontrar versões compactas com 78 cm de comprimento, 86 cm de altura e 64 cm de largura.

