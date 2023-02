Experiência Imperador: entenda as diferenças dos modelos de ar-condicionado

Com as constantes mudanças climáticas no decorrer do dia a dia amazônico é comum que muitos paraenses recorram a alternativas que visem manter o ambiente com um clima agradável. Em 2022, de acordo com a Climatempo, a capital paraense foi a segunda cidade mais quente do Brasil, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. E uma das opções mais procuradas e eficientes para melhorar o ‘calorão’ é o ar-condicionado, que oferece um excelente conforto térmico e mantém a temperatura do ambiente agradável.

E para escolher o modelo e a solução ideal para o seu lar ou negócio, é importante levar em consideração pontos como economia, tamanho e potência. Em Belém, a Imperador oferece uma excelente variedade de opções e condições especiais na compra do ar-condicionado.

Conheça os modelos disponíveis:

Modelo Inverter

A tecnologia Inverter foi desenvolvida com o intuito de diminuir o consumo de energia. A inovação está no sistema: enquanto o compressor do aparelho convencional liga e desliga durante o funcionamento, o compressor do ar Inverter nunca desliga completamente. Isso evita picos de energia e, por consequência, diminui a sua conta de luz. Os modelos mais modernos podem economizar até 40%.

Além de mais econômico, o ar condicionado Inverter permite atingir rapidamente a temperatura desejada. Tem ainda durabilidade superior aos aparelhos tradicionais, uma vez que tem menos desgaste das peças.

Modelo Wind Free “sem vento”

A tecnologia Wind Free é mais uma evolução de climatização. A principal vantagem desse modelo é a ausência do vento forte que muitas vezes é desagradável a crianças e idosos. Além disso, o rápido resfriamento dos ambientes é um ótimo benefício, tendo em vista que ele consegue climatizar os locais de maneira eficiente já nos primeiros minutos de funcionamento.

O design é outra característica muito legal desse aparelho. Com um toque mais sofisticado, ele traz uma nova cara para esse tipo de produto.

Modelo piso-teto

O ar-condicionado piso teto é encontrado em equipamentos com capacidades maiores, indo de 18.000 a 80.000 BTUs. Esse modelo é mais indicado para amplos espaços, geralmente empresas, restaurantes, bares, academias, lojas ou locais que tenham grande movimentação de pessoas.

Outra vantagem do ar-condicionado piso teto é que a sua instalação pode ser feita em qualquer posição, tornando o aparelho bastante flexível em relação ao projeto arquitetônico ou a decoração do ambiente. No teto, no piso ou mesmo na parede, ele mantém o mesmo grau de eficiência.

