Na Imperador: as melhores opções de ar-condicionado com conforto e solução

Um ar-condicionado não é mais considerado um artigo de luxo, e sim uma necessidade. Com o calor cada vez mais intenso durante o verão amazônico, manter-se confortável em casa ou no trabalho é fundamental. No entanto, muitos consumidores se queixam do gasto de energia elétrica devido ao uso do aparelho e é aí que a tecnologia disponível em alguns modelos de ar-condicionado podem auxiliar. Confira as dicas preparadas pela Imperador:

1- Tecnologia Wind Free

A tecnologia Wind Free é mais uma evolução de climatização e funciona a partir de duas etapas: o modo fast cooling e a climatização através das 21.000 micro saídas de ar. Na primeira etapa o ar é liberado de maneira forte e constante, porque o objetivo é refrigerar o ambiente rapidamente. Quando o aparelho alcançar a temperatura escolhida, a segunda etapa irá começar. Nela a climatização acontece através das 21.000 micro saídas de ar, o que refrigera o cômodo de forma sutil. É por conta desse processo que o ar-condicionado wind free não produz vento.

Na Imperador, essa opção está disponível na versão Split Hi Wall, Cassete 1 Via e diversos outros equipamentos adaptados para receber a função.

2- Função Timer

A função timer é perfeita para os dias abafados, em que se quer chegar em casa, encontrar o quarto geladinho, e o principal: sem sofrer com aumentos na conta de energia. A partir da automatização do aparelho é possível programar o horário, no qual, ele vai ligar ou desligar, sem gastar tanta energia.

3- Botão Eco, Energy Saving ou Similar

A função Eco, disponível em alguns modelos de ar-condicionado, faz um papel duplo, visto que proporciona conforto enquanto economiza energia. Normalmente, deve ser usada à noite, antes de dormir. Nesse sentido, essa opção faz com que haja menos vento e ruído sempre que possível, assim mantendo o ambiente em temperatura agradável e estável, evitando esforços desnecessários da máquina.

Com isso, além de trazer conforto, a função Eco traz também redução no consumo de energia, pois otimiza ao máximo o seu funcionamento. Para esta funcionalidade, o modelo Eco Garden Inverter Gree, é uma das opções do mercado com excelente custo-benefício e está disponível na Imperador.

4- Tecnologia Inverter e Dual Inverter

As tecnologias Inverter e Dual Inverter fazem com que os aparelhos sejam mais eficientes e econômicos que os tradicionais e já estão disponíveis em várias marcas do mercado. A opção Inverter é excelente para economizar na conta de luz, essa tecnologia possui um processo de economia que exclui os picos de energia, ou seja, não há o método de ligar e desligar o motor a todo instante, o que é muito comum nos aparelhos tradicionais.

A Dual Inverter é uma tecnologia exclusiva da LG (Dual Inverter LG Artcool), disponível na Imperador, e foi lançada em 2019. Prometendo uma economia de até 70% na conta de luz, além de possuir um compressor rotativo duplo, que garante mais estabilidade e atinge a temperatura desejada até 30% mais rápido.

Agora é só ir até a Imperador e conferir a variedade e opções disponíveis. Lembrando que na Imperador é assim: o conforto é seu, a solucão é nossa. Clique aqui e saiba mais.