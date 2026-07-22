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Hamburgueria completa quatro anos e ganha destaque no Marajó

Mapa Burger faz aniversário com programação especial para os clientes

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Hamburgueria se destaca pelo sabor dos sanduíches e pela qualidade do atendimento (Divulgação/Mapa Burger)

Uma hamburgueria em Breves, no arquipélago do Marajó, vem ganhando o público com seus deliciosos hambúrgueres artesanais. É a Mapa Burger. Os visitantes que chegam ao Marajó estão conhecendo o verdadeiro sabor da carne artesanal e saem satisfeitos da hamburgueria comandada pelo casal de empreendedores Diogo Carvalho e Gabrielle Muniz.

Inaugurada em 2022, a hamburgueria completa quatro anos nesta quarta-feira, dia 22 de julho, onde será realizada uma programação especial. De acordo com o proprietário do estabelecimento, o aniversário da hamburgueria traz uma mistura de emoções. “Ficamos extremamente orgulhosos de ver nosssa hamburgueria completando mais um ano. Ver a nossa hamburgueria crescer e ganhar destaque é uma recompensa muito gratificante pelos nossos esforços”, conta Diogo.

image Com diversos itens no cardápio, a Mapa Burger conquistou os moradores de Breves e os visitantes da cidade (Divulgação/Mapa Burger)

A Mapa Burger fica no centro de Breves, funciona de segunda a domingo e vende cerca de mil hambúrgueres por semana. A hamburgueria, que tem a temática de piratas, também comercializa almoço.

“Eu sempre gostei de cozinhar e ficar experimentando coisas novas. O meu cunhado tem uma cachaçaria chamada Mapa da Mina e falou que era para fazermos uma hamburgada lá, pois ele achava que combinava muito com a cachaçaria. Fizemos a hamburgada e foi um sucesso. Assim nasceu a Mapa Burger”, relembra o proprietário, que também possui uma farmácia no município de Breves, com a mesma qualidade de atendimento da hamburgueria.

image Temática de piratas é um dos diferenciais da hamburgueria (Divulgação/Mapa Burger)

Campeonatos

A hamburgueria faz vários eventos durante o ano. Em destaque, no último dia 25 de junho, realizou o primeiro campeonato de “Farmar Aura” de Breves. E agora, dia 24 de julho, fará o primeiro campeonato de hamburguer do Marajó. A competição vai ter mais ou menos 2,2kg de comida. Quem comer primeiro e em menos de 15 minutos vai ser o campeão e ganhará 500 reais.

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