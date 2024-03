Guará Acqua Park: mergulhe em diversão e solidariedade com a campanha “Lazer que faz o bem”

O Guará Acqua Park se destaca quando o assunto é diversão para toda a família. Mas não para por aí. Além de contar com um espaço completo, o clube tem atuado fortemente no quesito solidariedade. Não é à toa que o Guará Acqua Park vem realizando, desde 2017, uma campanha que visa ajudar centenas de famílias carentes.

A campanha “Lazer que faz o bem” tem como objetivo principal arrecadar alimentos e ajudar associações e comunidades carentes. Em 2023, foram arrecadadas mais de 2 toneladas de alimentos, que foram revertidas para diversas famílias.

Alimentos arrecadados são doados para associações e comunidades carentes (Divulgação/Guará Park)

A ação conta com a parceria dos frequentadores do clube, que doam um quilo de alimento na portaria do parque e, em contrapartida, ganham 50% de desconto na bilheteria. Além de ter um dia de diversão, o visitante ajuda uma família que precisa.

O Guará Acqua Park atualmente é o complexo de lazer mais completo do Pará. O espaço conta com uma diversidade de atrações, como piscina de ondas, bar molhado, várias piscinas, espaço recreativo com tobogãs, fábrica de slime, 3 restaurantes disponíveis dentro do park, a maior mega torre do Norte com tobogã de 37 metros de altura, além de uma equipe própria especializada em teatro e encantamento dos clientes.

Guará Park conta com uma estrutura surpreendente, garantindo a diversão de toda a família (Divulgação/Guará Park)

O clube fica localizado na Br 316 km 42, próximo a entrada de Castanhal. O local abre todos os dias, com exceção das terças-feiras, onde o parque fecha para manutenção. Para conhecer o Guará Park é muito fácil! Basta fazer contato pelo whatsapp (91) 99142-5042 ou comprando o ingresso pelo site.