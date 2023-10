Grupo IETAAM oferece preparação para concurso da Polícia Militar do Pará

O Governo do Pará anunciou excelente oportunidade para aspirantes a policiais militares, ao publicar o aguardado edital para o concurso público da Polícia Militar do Pará. Com um total de 4.400 vagas, distribuídas entre os cursos de Formação de Praças (CFP) e Formação de Oficiais (CFO), o certame é uma forma de ingressar na carreira de segurança pública.

O edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 20 de setembro de 2023 estabelece um cronograma rigoroso para a seleção dos futuros membros da Polícia Militar do Pará. Das 4.400 vagas disponíveis, 4.000 são destinadas a cargos de praças, enquanto 400 vagas estão reservadas para aqueles que buscam se tornar oficiais da corporação.

Uma das características notáveis ​​deste concurso é uma atenção especial dada à logística de aplicação das provas. Com o objetivo de atender candidatos de diversas regiões do Pará, as avaliações serão realizadas em dias distintos, programadas para os dias 10 e 17 de dezembro de 2023.

As cidades escolhidas para sediar as provas são Belém (Região Metropolitana), Santarém (Oeste), Marabá (Sudeste), Altamira (Oeste), Redenção (Sul) e Itaituba (Sudoeste). Essa abrangência geográfica demonstra o comprometimento do governo em fornecer acesso igualitário aos concorrentes, independentemente de sua localização no estado.

Para auxiliar os candidatos na busca pelo sucesso nesse desafio, o Grupo IETAAM se destaca como a instituição de ensino preparada para oferecer um ensino de qualidade. A instituição tem um histórico de excelência em preparar estudantes para concursos de alto nível, incluindo aqueles que desejam ingressar na Polícia Militar. Com uma equipe de professores especializados e material didático atualizado, o Grupo IETAAM está comprometido em fornecer uma preparação sólida e completa aos seus alunos.

O foco do Grupo IETAAM em promover o ensino de qualidade é refletido no seu compromisso com o sucesso de seus alunos. A instituição oferece um ambiente propício ao aprendizado, com sala de estudos, estacionamento, salas climatizadas, quadra de esporte e material didático que permitem aos estudantes se familiarizarem com o formato das provas do concurso.

A formação de praças e oficiais da Polícia Militar é uma responsabilidade crucial, uma vez que esses profissionais desempenham um papel fundamental na manutenção da segurança e na proteção dos cidadãos do Pará. Portanto, a seleção dos candidatos que irão ingressar na corporação é uma etapa essencial para garantir a excelência na prestação de serviços de segurança pública.

Com uma quantidade significativa de vagas e o compromisso do Grupo IETAAM em promover um ensino de qualidade, os aspirantes a policiais têm todos os recursos necessários para se prepararem preferencialmente e competirem de forma justa nesse processo seletivo tão importante.