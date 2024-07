Fest Verão 2024: um dos maiores festivais de verão do Brasil já começou com sucesso

Conceição do Araguaia está em festa com a edição 2024 do Fest Verão. Iniciado no dia 29 de junho, o evento já se consolidou como um dos maiores festivais de verão do Brasil, com expectativa de mais de 1 milhão de pessoas passando nas famosas areias da praia das Gaivotas.

Sucesso na Abertura - O Fest Verão 2024 começou com o pé direito. A abertura oficial foi marcada pelo III Festival de Música, um momento que destacou novos talentos do município e da região Sul do Pará. O primeiro show da programação, com Kinho Barão no dia 30 de junho, foi um sucesso absoluto, contagiando o público com muita energia e música de qualidade.

Expectativas e Impacto Econômico

A prefeitura de Conceição do Araguaia estima que o evento atrairá mais de 1 milhão de pessoas até seu encerramento, no dia 28 de julho. A expectativa é que mais de R$ 100 milhões sejam injetados na economia local, beneficiando diversos setores como a rede hoteleira, bares, restaurantes, lojas de confecções, supermercados, setor de eventos, transporte e até o comércio informal. Segundo o prefeito Jair Martins (MDB), o Fest Verão 2024 é uma excelente oportunidade para promover o desenvolvimento econômico e cultural da região.

Destaques Musicais

O festival conta com uma programação eclética que inclui grandes nomes da música nacional. Entre os destaques estão Leonardo, Pedro Sampaio, Maiara & Maraísa e Bell Marques. O evento também proporciona momentos de fé com apresentações gospel de Valeska Mayssa e Isadora Pompeu, além de um show católico com Rosa de Saron.

Expectativa é o festival movimentar mais de 100 milhões de reais na economia local (Foto: Divulgação Prefeitura de Conceição do Araguaia)

Confira a programação completa do Fest Verão 2024 em Conceição do Araguaia:

5 de julho: Nadson O Ferinha

6 de julho: Psirico e Valéria Barros

7 de julho: Leonardo

9 de julho: Valesca Mayssa (gospel)

10 de julho: Isadora Pompeu (gospel)

11 de julho: Rosa de Saron (banda cristã)

12 de julho: Pedro Sampaio e Naiara Azevedo

13 de julho: Manu Batidão

14 de julho: Nattan

19 de julho: Zé Ricardo & Tiago e Dilsinho

20 de julho: Henry Freitas e Carol Alves

21 de julho: Maiara & Maraísa

26 de julho: Diego e Victor Hugo

27 de julho: Kelvin & Gustavo, Léo Magalhães e João Gomes

28 de julho: Bell Marques

Um Evento para Todos os Gostos

O Fest Verão 2024 de Conceição do Araguaia promete ser um dos maiores eventos do ano, atraindo público de toda a região. A diversidade de atrações musicais garante entretenimento para todos os gostos e idades, tornando o evento uma excelente oportunidade para celebrar a cultura e a música.

Marque no Calendário - Não perca a chance de participar dessa festa incrível que já tem movimentado todo o Estado do Pará! O Fest Verão 2024 é a oportunidade perfeita para curtir o verão, aproveitar a boa música e celebrar a cultura local em um dos mais belos cenários do Pará.