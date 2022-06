Escabeche da Dona Doca é a receita especial preparada por Kenny Nogueira no “Égua do Chef!”

O arquiteto, professor e chef de cozinha, Kenny Nogueira, é apaixonado por cozinhar receitas regionais. O chef foi um dos ganhadores da primeira edição do reality show “Égua do Chef!”, promovido pelo Grupo Liberal.

Este ano, Kenny Nogueira participou novamente do programa e preparou uma receita intitulada de Escabeche da Dona Doca, que tem como ingrediente principal filé de peixe surubim ou filhote.

Receita com ingredientes regionais é fácil de preparar (André Oliveira/ O Liberal)

“Essa receita é muito comum em Santarém, que é a minha região. Apesar de ser um prato com inspiração portuguesa, a gente sempre come esse peixe em Santarém. A receita lembra muito os meus avós maternos porque o meu avô era pescador e a minha vó gostava muito de fazer peixe. Eu tentei ligar essa relação com a receita”, explica.

O chef de cozinha comenta que a sua relação com a gastronomia começou como um hobby e, logo em seguida, ele resolveu se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre as receitas, o que trouxe vivências com a cultura alimentar dos amazônidas.

“Eu tenho como primeira formação a arquitetura e sempre fui muito ligado à arte e criatividade. A gastronomia veio como um complemento para essa minha busca por criatividade. É uma relação muito pessoal, onde eu acabado me relacionando com as histórias da minha própria família”, ressalta.

Para Kenny, participar novamente do “Égua do Chef” foi uma experiência gratificante e única. “Me redescobri dentro da cozinha. Eu tinha muitas dúvidas com relação ao meu paladar e o meu modo de cozinhar. Nessa edição, muita gente bacana participou e eu me senti muito feliz de ter participado”, comemora.

Confira a receita completa: