Entenda o significado da Quaresma

Um dos períodos mais importantes do calendário litúrgico do cristianismo é a Quaresma, que são os 40 dias de preparação para a Páscoa, momento em que se celebra a ressureição de Jesus. Esse tempo é vivenciado por muitas pessoas como oportunidade de aprendizado, fortalecimento espiritual e renúncia a hábitos e coisas materiais que são muito valorizadas ao longo do ano. De acordo com a fé católica, essas penitências têm o objetivo de afastar o fiel do pecado e aproximá-lo de Deus.

De acordo com o padre Paulo João Ribeiro, pároco na Igreja Santa Tereza de Calcutá, de Belém, a história da Páscoa remonta às primeiras interações do ser humano com Deus e seus desígnios.

“O homem foi criado para permanecer nessa presença amorosa de convívio com Deus, mas ele usou de uma forma deturpada o seu livre arbítrio entrando em pecado e esse pecado precisou da salvação. Então, o filho de Deus se encarna, habita no nosso meio para dar o exemplo de como viver melhor e se entrega por amor a cada um de nós para restabelecer essa amizade da humanidade com Deus”, explica o sacerdote.

Os 40 dias da Quaresma também fazem referência aos 40 anos que o povo hebreu andou no deserto em busca da terra prometida e os 40 dias do dilúvio, ou seja, todos estes períodos foram marcados por provações e mudanças interiores nas pessoas que os vivenciaram. “Como uma preparação para a Páscoa, este é um momento propício para refletir sobre o nosso modo de vida e se estamos correspondendo ao amor de Deus”, diz o padre.

Segundo ele, cinco palavras resumem o significado da Quaresma: conversão, mudança, jejum, oração e caridade. “No caso do jejum, isso também está associado a renúncias que as pessoas precisam fazer para ter uma vida mais leve e direcionada ao que faz bem. Tem gente que renuncia às redes sociais, a tomar refrigerante, a algo que gosta. O importante é entender o sentido de estar fazendo isso, ao olhar para a cruz e perceber que o sacrifício feito por nós foi infinitamente maior”, acrescenta.

Na prática, estar aberto à vida nova após a Páscoa é tentar viver seguindo os exemplos de Jesus. “Ele foi uma pessoa que elevou o amor a outro patamar e inaugurou um outro modo de viver, ensinando que temos que amar os nossos inimigos e ser misericordiosos com aqueles que não conhecemos”, conclui o padre Paulo João Ribeiro.

A Quaresma e a Páscoa são os temas do novo episódio do podcast Entre Nós. Clique aqui e ouça na íntegra.