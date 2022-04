Dificuldade de aprendizagem e baixo rendimento escolar podem ser sinais de dislexia

A dislexia é um distúrbio genético que dificulta a aprendizagem e a realização da leitura e escrita, provocando um baixo rendimento escolar. Esse transtorno é causado por uma alteração cromossômica hereditária, o que explica a ocorrência em pessoas da mesma família.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Dislexia (ABD), a dislexia é o distúrbio de maior incidência nas escolas e afeta entre 5% e 17% da população mundial.

Orientadora do Colégio Ideal pontua que geralmente a dislexia é detectada no início da vida escolar (Arquivo pessoal)

A orientadora educacional, Maíra Souza da Silva, trabalha há dez anos no Colégio Ideal da Batista Campos. “A dislexia pode ser diagnosticada a partir dos sete ou oito anos, quando a criança entra no processo de alfabetização”, esclarece a orientadora.

Veja, a seguir, os principais sinais de dislexia na idade escolar:

1. Dificuldade na aquisição e automatização da leitura e escrita;

2. Desatenção;

3. Dificuldade de copiar textos de livros e quadros;

4. Desorganização em geral;

5. Dificuldade de manusear mapas e dicionários;

6. Dificuldade de ler em voz alta e compreender aquilo que foi lido.

Esse transtorno não tem cura, mas é possível garantir o bem-estar e qualidade de vida com o suporte de profissionais especializados, entre eles, fonoaudiólogo e psicólogo, que criam estratégias para driblar as dificuldades do dia a dia.

O Colégio Ideal trabalha em parceria com os profissionais que acompanham o aluno que tem esse transtorno.

“Procuramos dar o suporte necessário ao aluno, seguindo as orientações dos profissionais que o acompanham em terapia, fazendo as adaptações necessárias para garantir que o processo de aprendizagem aconteça de forma satisfatória”, acrescenta a orientadora educacional, Maíra Souza.

