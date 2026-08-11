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Conexão SindiPará inicia agenda do segundo semestre em Altamira e percorre quatro regiões do Pará

Programação iniciou na última quinta-feira (6), em Altamira

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Expectativa é de que as quatro edições programadas sejam um sucesso (Divulgação/Sindicombustíveis)

O segundo semestre de 2026 começou com uma importante agenda de capacitação, atualização e fortalecimento do setor de combustíveis no Pará. Na última quinta-feira (6), o Conexão SindiPará realizou sua primeira edição do semestre em Altamira, reunindo empresários, gestores e profissionais do segmento para um dia de conteúdo estratégico, troca de experiências e networking.

O encontro foi realizado no Centro de Eventos – Sudam II e marcou o início de uma programação itinerante que também passará por Marabá (24 de setembro), Santarém (5 de novembro) e será encerrada em Belém (14 de novembro), levando conhecimento e integração às principais regiões do estado.

Promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Pará (Sindicombustíveis Pará), o Conexão tem como objetivo aproximar o sindicato dos revendedores, discutir os desafios do setor e apresentar informações que contribuam para uma gestão mais eficiente, segura e competitiva.

Mais do que um ciclo de palestras, o projeto se consolidou como um espaço de diálogo entre empresários, especialistas e lideranças do segmento. A cada edição, os participantes têm acesso a conteúdos voltados às principais demandas do mercado, além da oportunidade de ampliar sua rede de contatos e compartilhar experiências que fortalecem o setor.

A abertura da programação em Altamira reforçou a estratégia do SindiPará de interiorizar suas ações e garantir que empresários de diferentes regiões tenham acesso às mesmas oportunidades de qualificação. A iniciativa também reconheceu a importância econômica do interior do estado, onde o setor de combustíveis desempenha papel essencial no desenvolvimento regional.

image Conexão tem como objetivo aproximar o sindicato dos revendedores, discutir os desafios do setor e contribuir para uma gestão mais eficiente, segura e competitiva (Divulgação/ Sindicombustíveis)

O mês de agosto representa, ainda, um momento para que as empresas façam uma análise dos resultados alcançados no primeiro semestre e revisem seus planejamentos para o restante do ano. Em um mercado em constante transformação, investir na atualização das equipes e acompanhar as mudanças regulatórias e de gestão tornou-se um diferencial competitivo.

A expectativa é de que as quatro edições programadas para o segundo semestre reúnam empresários e profissionais de diversas regiões, consolidando o Conexão SindiPará como um dos principais eventos de qualificação do setor no estado.

Agenda 2026:

06 de agosto – Altamira;

24 de setembro – Marabá;

05 de novembro – Santarém;

14 de novembro – Belém.

Com uma programação voltada ao conhecimento, à inovação e ao fortalecimento dos negócios, o Conexão SindiPará reafirma seu compromisso de apoiar o desenvolvimento dos revendedores paraenses, promovendo encontros que unem informação, relacionamento e novas oportunidades para o setor.

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