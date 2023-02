Cibersegurança: entenda a importância da proteção de dados no ambiente virtual

O analista de cibersegurança é o profissional responsável pela segurança da informação e proteção dos computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos e redes de uma organização.

Dessa forma, é possível garantir que dados valiosos não vazem ou sejam violados em ataques cibernéticos. Esses ataques podem ter a intenção de acessar servidores, roubar senhas, sequestrar dados ou até mesmo fraudar transações financeiras, gerando prejuízos para empresas e pessoas.

A Lei Geral de Proteção de Dados também foi um impulso para as oportunidades de carreira, já que agora é imprescindível que todas as empresas que trabalham com algum tipo de tratamento de dados pessoais estejam adequadas à legislação.

O mercado atual apresenta uma grande demanda por profissionais em cibersegurança. Para atuar nessa área não é preciso necessariamente cursar uma faculdade como Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas. Entretanto, há exigência de certificação e treinamentos para domínio de ferramentas e estratégias. As certificações poderão ser um diferencial na hora de entrar no mercado de trabalho.

Demanda cresce com a necessidade de proteção de dados e oferece boa remuneração (Freepik.com)

Um profissional dessa área recebe um salário inicial de R$ 4 mil, podendo chegar a R$ 17 mil. De uma forma geral, a média salarial de um analista de cibersegurança é de R$ 11 mil.

Além da ótima remuneração, o mercado de cibersegurança oferece muitas vagas, visto que há uma grande carência de bons profissionais. É mais comum achar vagas de emprego em bancos, que necessitam de uma excelente segurança para os dados. Porém também é possível trabalhar em empresas nacionais e internacionais.

O analista precisa possuir habilidades pessoais específicas, pois tem que elaborar políticas e planos de segurança, além de tratar com lideranças. Por isso, é um profissional que deve ser motivado, curioso e inovador para estar sempre em busca de atualizações na área.

Inovação é imprescindível para atuar em cibersegurança (Freepik.com)

A cibersegurança pode ser dividida em diversos setores, cada um com uma responsabilidade diferente:

Segurança de informações e dados

Quem atua nessa área precisa proteger os dados da empresa, inclusive os dos usuários contra roubos, mudanças e remoções. Para ser um bom especialista nesse tipo de cibersegurança, o profissional precisa ter conhecimento em gerenciamento de riscos, políticas ISO e arquitetura de segurança.

Segurança da nuvem

Com tantos arquivos e dados sendo compartilhados na nuvem, não é à toa que existe uma área da cibersegurança totalmente dedicada para a situação. Esse profissional garante que os usuários façam o uso seguro de aplicativos da web e de transferência de arquivos. Para atuar nesse setor, é interessante conhecer linguagens de programação, como a Phyton, e plataformas de serviços na nuvem, como a Amazon AWS.

Segurança de aplicação

Nesse departamento, o especialista fica responsável por encontrar e ajustar vulnerabilidades no código-fonte dos computadores, web e dispositivos móveis. É interessante que esse profissional seja familiarizado com, pelo menos, uma linguagem de programação.

Segurança de terminais

Esse setor permite aos servidores se comunicarem de forma segura com os terminais, o que pode incluir dispositivos pessoais. Os profissionais dessa área da cibersegurança estão diretamente envolvidos em desenvolver e configurar plataformas de proteção, garantindo que os terminais sejam compatíveis.