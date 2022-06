Taxação do Sol: saiba até quando instalar energia solar com isenção de taxas

A taxação do sol, como ficou conhecido o projeto que deu origem à Lei 14.300, sancionada em janeiro deste ano, define o pagamento de uma taxa que antes não era cobrada para quem instala painéis solares em casa. A medida deve reduzir a economia na conta de luz de quem adota o sistema.

O Marco Legal da Geração Distribuída institui a cobrança dos custos de distribuição de energia para quem gera a própria energia solar por meio do sistema on grid, que é aquele conectado à rede de distribuição de energia. Antes da publicação da Lei, quem instalava painéis fotovoltaicos em casa tinha isenção dessa parte da tarifa, o que garantia uma grande economia na conta de luz.

Apesar da mudança, o marco estabelece que quem já tinha instalado o sistema em casa ou quem o instalar dentro de um prazo de 12 meses a partir da publicação, continuará isento da cobrança até 2045. Ou seja, ainda dá tempo de garantir a instalação do sistema com uma grande economia na conta de luz pelos próximos 22 anos.

Já quem optar por fazer a instalação do sistema de geração de energia solar a partir do dia 7 de janeiro de 2023, a cobrança pelo uso da rede de distribuição poderá causar queda de até cerca de 80% de economia na conta de luz com o passar dos anos. Apesar disso, a porcentagem de economia ainda será muito significativa.

