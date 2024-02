Aluna do Colégio Gentil conquista primeiro lugar em Fisioterapia na UFPA

Jade Almeida, aluna do Colégio Gentil Bittencourt, conquistou o primeiro lugar em Fisioterapia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), no PROSEL 2024. Com uma nota impressionante de 835 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023, a aluna atribuiu a conquista dela ao trabalho de educação desenvolvido pela instituição, reconhecida nacionalmente.

A estudante contou que comemorou bastante a classificação em primeiro lugar, um sentimento que todos jamais esquecerão. “Eu fiquei muito feliz com a minha classificação, não esperava realmente, achava que ia passar, mas não imaginei ficar em primeiro lugar. Esse é um dia que eu nunca vou me esquecer”.

(Foto: Divulgação)

Jade relatou ainda que sempre prestou bastante atenção nas aulas e fazia anotações práticas e bem detalhadas do que os professores ensinavam em aula. “Uma dica que eu aprendi na escola e que eu vou levar para a vida é sempre tentar aplicar o que eu aprendi nas matérias no meu dia a dia”, afirmou.

(Foto: Divulgação)

A mãe de Jade, Isaura Paes, ressaltou que a vitória no vestibular é mais uma grande etapa na história da educação da filha. “A Jade sempre foi muito inteligente e aplicada tendo ganhado várias premiações, como por exemplo, o primeiro lugar do Colégio Gentil nos Simulados da Plataforma do SAS, que é um dos melhores e mais difíceis do país e, também, a medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Biologia, realizada pelo Instituto Butantã em São Paulo. Essas conquistas são frutos de muito esforço e dedicação e, principalmente, de uma base sólida na educação básica, sabendo que o conhecimento é advindo de ‘vários degraus’ que devem ser escalados. Se os estudantes forem bem preparados e estimulados desde os anos iniciais de suas formações, com certeza, as conquistas virão naturalmente.