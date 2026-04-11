Zverev exalta João Fonseca após duelo em Monte Carlo: 'Talento tremendo' Estadão Conteúdo 11.04.26 13h47 João Fonseca se despediu do Masters 1000 de Monte Carlo após ser superado por Alexander Zverev, atual número 3 do mundo, em um duelo equilibrado decidido em três sets. O brasileiro de 19 anos chegou a ameaçar a vitória, mas acabou derrotado por 5/7, 7/6 (7/3) e 3/6, após 2h40m de partida. Mesmo com a classificação, Zverev fez questão de elogiar o desempenho do jovem tenista ainda em quadra, destacando o potencial de Fonseca no circuito. Acho que ele é um talento tremendo. Todos nós do topo sabemos que ele está chegando e está chegando muito, muito rápido, que ele vai estar entre nós em breve. Jogador completo? Acho que ele ainda precisa melhorar, com certeza, mas ele é muito, muito bom e um grande talento. Sem dúvidas, com o tempo, ele vai melhorar e estar entre os principais jogadores. A campanha em Monte Carlo reforça o crescimento de Fonseca no cenário internacional. O brasileiro se tornou um dos poucos do país a alcançar as quartas de final de um Masters 1000, ao lado de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci. Com o desempenho, ele deve subir cinco posições no ranking da ATP, saltando para a 35ª posição. Antes de encarar Zverev, Fonseca já havia demonstrado competitividade contra adversários de elite, enfrentando nomes como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ao longo do ano. Agora, o carioca volta suas atenções para o ATP 500 de Munique, onde estreia contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 39 do mundo. O confronto não é dos mais confortáveis. Tabilo venceu as duas partidas anteriores entre eles, incluindo o duelo recente em Buenos Aires, há dois meses, quando o chileno levou a melhor em três sets. Antes disso, já havia superado Fonseca em 2024, ainda no início da ascensão do brasileiro no circuito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Monet Carlo Alexander Zverev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05