Zubeldía invade gramado, se revolta com arbitragem e é expulso aos 23 minutos de Vasco x Flu

O primeiro tempo do clássico entre Vasco e Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca, foi marcado pela expulsão do técnico Luis Zubeldía. O treinador tricolor recebeu cartão vermelho após reagir de forma contundente a uma decisão da arbitragem aos 23 minutos.

O lance que provocou a revolta aconteceu quando Martinelli caiu próximo à entrada da área após uma disputa com Spinelli. O árbitro Jodis Nascimento de Souza mandou o jogo seguir, o que gerou forte reação do comandante do Fluminense à beira do campo.

Inconformado, Zubeldía deixou a área técnica e invadiu o gramado para protestar diretamente contra a decisão. A atitude levou à expulsão imediata do treinador, que precisou ser contido por jogadores e membros da comissão técnica diante da intensidade da reclamação.

O clima seguiu tenso após o episódio, com novas advertências distribuídas. Bernal foi punido com cartão amarelo após cometer falta em Spinelli em um lance posterior.

Pelo lado do Fluminense, Freytes também acabou advertido por reclamação, refletindo o nervosismo da equipe com a arbitragem durante a etapa inicial do clássico.