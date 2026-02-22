Zubeldía invade gramado, se revolta com arbitragem e é expulso aos 23 minutos de Vasco x Flu Estadão Conteúdo 22.02.26 19h27 O primeiro tempo do clássico entre Vasco e Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca, foi marcado pela expulsão do técnico Luis Zubeldía. O treinador tricolor recebeu cartão vermelho após reagir de forma contundente a uma decisão da arbitragem aos 23 minutos. O lance que provocou a revolta aconteceu quando Martinelli caiu próximo à entrada da área após uma disputa com Spinelli. O árbitro Jodis Nascimento de Souza mandou o jogo seguir, o que gerou forte reação do comandante do Fluminense à beira do campo. Inconformado, Zubeldía deixou a área técnica e invadiu o gramado para protestar diretamente contra a decisão. A atitude levou à expulsão imediata do treinador, que precisou ser contido por jogadores e membros da comissão técnica diante da intensidade da reclamação. O clima seguiu tenso após o episódio, com novas advertências distribuídas. Bernal foi punido com cartão amarelo após cometer falta em Spinelli em um lance posterior. Pelo lado do Fluminense, Freytes também acabou advertido por reclamação, refletindo o nervosismo da equipe com a arbitragem durante a etapa inicial do clássico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Zubeldía Vasco Flu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Cariocão Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Carioca Vasco e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 17h00