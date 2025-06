Zubeldía aprimora finalizações no São Paulo para melhor rendimento do ataque no Brasileirão

Dono de somente nove gols no Brasileirão, o ataque do São Paulo só é melhor que Santos e Juventude, com oito anotados, e Sport, com cinco. Ciente que necessita de vitória diante do vasco, na quinta-feira, o técnico Luis Zubeldía abriu a semana com ênfase nas finalizações e jogadas ofensivas.

O treinador dedicou as atividades da manhã desta segunda-feira para melhorar o setor ofensivo da equipe. Ganhar no MorumBis se tornou imprescindível para a equipe passar a parada do mundial de Clubes longe da zona de rebaixamento - hoje a distância para o 17º Fortaleza é de apenas dois pontos.

Depois de um trabalho tático no frio Centro de Treinamento da Barra Funda, os jogadores foram submetidos a intensa atividade de combinações ofensivas, todas completadas com finalizações a gol.

Com o desfalque de importantes peças ofensivas, casos de Calleri, Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar, a obrigação de gols recai no centroavante André Silva, de volta após cumprir suspensão na derrota para o Bahia, por 2 a 1, e também em Luciano.

O técnico também estuda qual esquema utilizará, pois ultimamente vinha jogando com dobra de laterais pela esquerda, com Wendell na marcação e Enzo Díaz mais avançado. Na direita, Lucas Ferreira vinha atuando como ponta. Alisson volta na marcação e deve ser parceiro de Pablo Maia.

O São Paulo soma 12 pontos no Brasileirão, diante de 10 do Vasco, o que transforma o jogo do MorumBis em um confronto direto na luta contra o rebaixamento e obriga os paulistas a fazerem valer o mando de campo.