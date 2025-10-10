Zé Rafael destaca evolução, projeta clássico com o Corinthians e torce pela volta de Neymar Estadão Conteúdo 10.10.25 14h03 O meio-campista Zé Rafael demonstrou confiança na retomada do Santos e destacou a evolução do time sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Às vésperas do clássico com o Corinthians, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, o jogador ressaltou o crescimento coletivo e a expectativa por resultados mais consistentes. "Os jogos têm sido melhores na questão tática, física e técnica. Acredito que é questão de tempo até que os resultados apareçam e realmente nossa fase melhore", afirmou. Em meio à pressão por resultados, Zé Rafael reconhece que o momento do clube ainda é delicado, mas mantém o otimismo. "Sabemos que o momento é difícil, mas tenho certeza que vamos dar a volta por cima. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, voltar a vencer e tirar de vez a dúvida do torcedor", disse, projetando o duelo diante do rival alvinegro. O jogador também comentou sobre a busca pelo primeiro gol com a camisa santista. "Meu primeiro gol está demorando um pouquinho, mas o trabalho está sendo feito. Poderia ter sido nesse último jogo, mas o importante é que o time marcou. Espero que o meu saia o quanto antes", declarou. Zé Rafael reforçou que o elenco encara cada partida como decisiva, independentemente do adversário. Para ele, o clássico é mais uma oportunidade de confirmar o crescimento. "Não podemos olhar o adversário. Temos que encarar todo jogo como final. Esse período tem servido para ajustes e para colocar em prática o que o treinador pede", avaliou. A chegada de Vojvoda é vista pelo meia como um ponto de transformação. Segundo ele, os resultados ainda não refletem o desempenho, mas a evolução é visível. "Todos nós percebemos a evolução desde que o Juan chegou. Todo trabalho tem um processo até os resultados aparecerem. Confiamos no que está sendo feito, o resultado será consequência", afirmou. Zé Rafael comparou o momento atual com o vivido em 2023, quando o time também lutava contra a instabilidade. "Ainda tem tempo. São 11 jogos e precisamos de cinco ou seis vitórias. Não encaixamos uma sequência, mas temos capacidade para isso. Acredito que vamos dar uma resposta e espero que seja já contra o Corinthians", pontuou. Por fim, o meio-campista falou sobre Neymar, que segue em recuperação de lesão. "Ney é muito querido. Ele tem se dedicado para voltar e esperamos que isso aconteça logo. É uma referência no time e faz falta dentro e fora de campo", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Zé Rafael Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 13h41 Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39