Yamal revela fase difícil e celebra retomada no Barcelona: 'Voltei a sorrir' Estadão Conteúdo 01.03.26 13h12 Depois de uma atuação decisiva na vitória do Barcelona sobre o Villarreal por 4 a 1, Lamine Yamal abriu o jogo sobre um período complicado que viveu no início da temporada. O atacante de 18 anos afirmou que voltou a se sentir feliz em campo após semanas marcadas por desconforto físico e perda de confiança. "Não me sentia bem. Tinha o problema na virilha e, de modo geral, não estava feliz. Era uma combinação de várias coisas. Dava para perceber", disse o jogador à Movistar, em referência ao momento que atravessou nos primeiros meses do ano. Segundo Yamal, a virada começou recentemente. "Há cerca de uma semana tenho me sentido muito melhor. Estou sorrindo quando jogo, o que não acontecia há algum tempo, e estou feliz em campo", afirmou. O atacante também comentou sobre a pressão precoce que carrega desde que surgiu no profissional. "Aos 16 anos, as pessoas já querem que você marque 100 gols, e isso é difícil. Eu também quero marcar mais, mas nem sempre é possível." O técnico Hansi Flick confirmou que o jovem enfrentou desafios dentro de campo, principalmente pelo aumento da marcação dos adversários. "Às vezes, o adversário coloca dois ou três jogadores para marcá-lo. Dava para perceber que ele não estava confiante em alguns momentos", explicou o treinador. "Estou feliz pelo dia de hoje. Isso deve lhe dar confiança."