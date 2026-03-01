Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Yamal revela fase difícil e celebra retomada no Barcelona: 'Voltei a sorrir'

Estadão Conteúdo

Depois de uma atuação decisiva na vitória do Barcelona sobre o Villarreal por 4 a 1, Lamine Yamal abriu o jogo sobre um período complicado que viveu no início da temporada. O atacante de 18 anos afirmou que voltou a se sentir feliz em campo após semanas marcadas por desconforto físico e perda de confiança.

"Não me sentia bem. Tinha o problema na virilha e, de modo geral, não estava feliz. Era uma combinação de várias coisas. Dava para perceber", disse o jogador à Movistar, em referência ao momento que atravessou nos primeiros meses do ano.

Segundo Yamal, a virada começou recentemente. "Há cerca de uma semana tenho me sentido muito melhor. Estou sorrindo quando jogo, o que não acontecia há algum tempo, e estou feliz em campo", afirmou.

O atacante também comentou sobre a pressão precoce que carrega desde que surgiu no profissional. "Aos 16 anos, as pessoas já querem que você marque 100 gols, e isso é difícil. Eu também quero marcar mais, mas nem sempre é possível."

O técnico Hansi Flick confirmou que o jovem enfrentou desafios dentro de campo, principalmente pelo aumento da marcação dos adversários.

"Às vezes, o adversário coloca dois ou três jogadores para marcá-lo. Dava para perceber que ele não estava confiante em alguns momentos", explicou o treinador. "Estou feliz pelo dia de hoje. Isso deve lhe dar confiança."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barcelona

Lamine Yamal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Parazão

Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

01.03.26 15h27

futebol

Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra

Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 15h12

Parazão

Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa

Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h

01.03.26 14h58

Parazão

Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda

Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 14h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CLÁSSICO

Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano

01.03.26 7h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

Futebol

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo

Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

01.03.26 9h00

futebol

Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida

Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção'

01.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda