Yago Dora vai às quartas e assume a liderança do Mundial de surfe; Filipinho também avança

Destaque do Brasil na atual temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL), Yago Dora derrotou o compatriota João Chianca, o Chumbinho, nas oitavas de final da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, na madrugada deste domingo, e garantiu um lugar entre os oito surfistas remanescentes na competição. Ele vai enfrentar o italiano Leonardo Fioravanti por uma vaga nas semifinais. A próxima chamada está prevista para quarta-feira.

O triunfo sobre Chianca e a derrota do anfitrião Jordy Smith para o francês Marco Mignot levaram Yago Dora à liderança provisória do ranking da WSL. Apenas o japonês Kanoa Igarashi, também classificado, poderá tirá-lo da ponta nesta décima e penúltima etapa do circuito.

Após a competição em Jeffreys Bay, restará apenas a etapa de Teahupoo, no Taiti, no próximo mês, antes do Finals da WSL, que reunirá apenas os cinco melhores que brigarão pelo título da temporada, em Cloudbreak, em Fiji, no final de agosto e no início de setembro.

Assim como já havia feito na bateria de abertura, no sábado, o campeão em Peniche e Trestles encaixou outro aéreo alto para conseguir uma nota 9,00 e virar um placar apertado contra Chumbinho a poucos minutos do fim, somando 14,57 a 13,67.

"Eu quebrei a quilha, senti a prancha dando uma escapada nas manobras e fui trocar. Voltei para água e tive paciência, porque eu sabia que uma onda boa iria aparecer. Deu certo e consegui voar no ar e pousar bem. Vencer na atual fase é muito importante", comemorou Yago.

O bicampeão mundial e atual oitavo colocado do ranking - também em busca de uma vaga no Finals -, Filipe Toledo foi o outro brasileiro que avançou às quartas de final em Jeffreys Bay. De volta ao circuito após um ano de pausa, Filipinho também apostou em manobras aéreas para superar o havaiano Barron Mamiya por 14,97 a 10,60, ultrapassando o adversário no ranking. Seu oponente das quartas será o novato francês Marco Mignot.

Além de Chumbinho, Italo Ferreira caiu nas oitavas em J-Bay. O campeão mundial e olímpico novamente sofreu com a falta de ondas - precisou passar pela repescagem para avançar - e foi derrotado pelo japonês Connor O'Leary por apenas meio ponto: 12,83 a 12,33. Agora, ele torce contra adversários diretos para se manter na zona de classificação para o Finals - ocupa a quarta posição.