Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Vitória x Vasco disputam hoje, quinta-feira (16/07), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como chegam as equipes?

O Vitória volta a disputar o Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo vivendo um bom momento. Antes da interrupção da competição, o Leão eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, subiu na tabela do Brasileirão e tenta aproveitar o fator casa para manter a boa fase. A equipe também conta com um retrospecto positivo no Barradão, onde sofreu apenas uma derrota na competição.

Já o Vasco tenta reagir após uma sequência negativa. O Cruz-Maltino perdeu as últimas três partidas pelo Brasileirão e busca recuperação para se afastar da parte de baixo da classificação. No histórico recente entre as equipes, o equilíbrio marca o confronto: nos últimos dez jogos, foram cinco vitórias vascaínas, quatro triunfos do Vitória e um empate.

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Vitória x Vasco: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson, Cacá, Lucas Cândido e Ramon; Zé Vitor, Baralhas e Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauã Barros, Thiago Mendes; Adson, Rojas e Nuno Moreira; Spinelli. Técnico: Pedro Emanuel.

Ficha técnica