Vitória deslancha no segundo tempo e bate o estreante Remo no Brasileirão Estadão Conteúdo 28.01.26 21h52 O Vitória estreou vencendo no Campeonato Brasileiro ao derrotar por 2 a 0 o Remo, na noite desta quarta-feira (28), no Barradão, em Salvador (BA), pela primeira rodada da competição. Diante de um adversário que voltou à elite após mais de três décadas, o time baiano foi mais eficiente nos momentos decisivos e construiu o resultado com gols de Renato Kayzer e Gabriel Baralhas, no segundo tempo. Com o resultado, o Vitória somou os primeiros três pontos e iniciou a Série A na parte de cima da tabela. Já o Remo, que faz sua 17ª participação na elite e retorna à competição após 32 anos, começa sem pontuar. O primeiro tempo foi marcado por um equilíbrio maior do que se imaginava, com o Remo assumindo a iniciativa em boa parte da etapa inicial, mesmo atuando fora de casa. A equipe paraense trocou passes, tentou controlar o ritmo do jogo e arriscou finalizações de média distância, mas teve dificuldade para transformar posse de bola em chances claras. O Vitória, por sua vez, apostou em uma postura mais reativa, buscando acelerar pelos lados e explorar bolas alçadas na área. A melhor oportunidade antes do intervalo surgiu após cruzamento pela esquerda, quando Renato Kayzer cabeceou para defesa segura de Marcelo Rangel. Apesar das tentativas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo. O elenco do Vitória deixou o campo ouvindo vaias. Na volta para o segundo tempo, o Vitória aumentou a pressão e passou a ocupar mais o campo ofensivo. A mudança de postura foi recompensada aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área e Renato Kayzer subiu para cabecear. Marcelo Rangel tentou intervir, mas acabou falhando, permitindo que a bola ultrapassasse a linha e abrisse o placar. Com o Remo mais exposto em busca do empate, o Vitória aproveitou os espaços e ampliou o marcador aos 31 minutos. Fabri cruzou para a área buscando Erick, que não conseguiu o domínio. A bola sobrou para Baralhas, que finalizou com precisão para o fundo da rede, fazendo o segundo gol do Leão da Barra. O Vitória ainda chegou a marcar novamente com Fabri, mas o VAR assinalou impedimento de Erick no início da jogada e anulou o lance, confirmando o placar final em 2 a 0. Na sequência da temporada, o Vitória volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano, com a tendência de utilizar uma equipe mista. Na segunda rodada do Brasileiro vai enfrentar o Palmeiras, em São paulo, dia 4. O Remo vai receber o Mirasol no mesmo dia. Antes tem compromisso no sábado, às 16h, diante do São Francisco, pelo Campeonato Paraense. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 2 X 0 REMO VITÓRIA - Gabriel; Riccieli (Dudu), Camutanga, Zé Marcos e Mateus Silva; Caíque, Baralhas e Ramon; Aitor (Erick), Matheuzinho (Osvaldo) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura. REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky; Zé Ricardo (Giovanni Pavani), Patrick de Paula (Dodô) e Yago Pikachu; Jáderson (Patrick), Alef Manda (Marcelinho) e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio. GOLS - Renato Kayzer, aos 14 minutos, e Baralhas, aos 33 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Baralhas e Ramon (VIT); Zé Ricardo, Patrick de Paula e Dodô ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC) PÚBLICO - 16.603 presentes RENDA - R$ 387.892,00 LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Vitória Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 