Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vitória deslancha no segundo tempo e bate o estreante Remo no Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Vitória estreou vencendo no Campeonato Brasileiro ao derrotar por 2 a 0 o Remo, na noite desta quarta-feira (28), no Barradão, em Salvador (BA), pela primeira rodada da competição. Diante de um adversário que voltou à elite após mais de três décadas, o time baiano foi mais eficiente nos momentos decisivos e construiu o resultado com gols de Renato Kayzer e Gabriel Baralhas, no segundo tempo.

Com o resultado, o Vitória somou os primeiros três pontos e iniciou a Série A na parte de cima da tabela. Já o Remo, que faz sua 17ª participação na elite e retorna à competição após 32 anos, começa sem pontuar.

O primeiro tempo foi marcado por um equilíbrio maior do que se imaginava, com o Remo assumindo a iniciativa em boa parte da etapa inicial, mesmo atuando fora de casa. A equipe paraense trocou passes, tentou controlar o ritmo do jogo e arriscou finalizações de média distância, mas teve dificuldade para transformar posse de bola em chances claras.

O Vitória, por sua vez, apostou em uma postura mais reativa, buscando acelerar pelos lados e explorar bolas alçadas na área. A melhor oportunidade antes do intervalo surgiu após cruzamento pela esquerda, quando Renato Kayzer cabeceou para defesa segura de Marcelo Rangel. Apesar das tentativas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo. O elenco do Vitória deixou o campo ouvindo vaias.

Na volta para o segundo tempo, o Vitória aumentou a pressão e passou a ocupar mais o campo ofensivo. A mudança de postura foi recompensada aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área e Renato Kayzer subiu para cabecear. Marcelo Rangel tentou intervir, mas acabou falhando, permitindo que a bola ultrapassasse a linha e abrisse o placar.

Com o Remo mais exposto em busca do empate, o Vitória aproveitou os espaços e ampliou o marcador aos 31 minutos. Fabri cruzou para a área buscando Erick, que não conseguiu o domínio. A bola sobrou para Baralhas, que finalizou com precisão para o fundo da rede, fazendo o segundo gol do Leão da Barra.

O Vitória ainda chegou a marcar novamente com Fabri, mas o VAR assinalou impedimento de Erick no início da jogada e anulou o lance, confirmando o placar final em 2 a 0.

Na sequência da temporada, o Vitória volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano, com a tendência de utilizar uma equipe mista. Na segunda rodada do Brasileiro vai enfrentar o Palmeiras, em São paulo, dia 4. O Remo vai receber o Mirasol no mesmo dia. Antes tem compromisso no sábado, às 16h, diante do São Francisco, pelo Campeonato Paraense.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 REMO

VITÓRIA - Gabriel; Riccieli (Dudu), Camutanga, Zé Marcos e Mateus Silva; Caíque, Baralhas e Ramon; Aitor (Erick), Matheuzinho (Osvaldo) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky; Zé Ricardo (Giovanni Pavani), Patrick de Paula (Dodô) e Yago Pikachu; Jáderson (Patrick), Alef Manda (Marcelinho) e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

GOLS - Renato Kayzer, aos 14 minutos, e Baralhas, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baralhas e Ramon (VIT); Zé Ricardo, Patrick de Paula e Dodô

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC)

PÚBLICO - 16.603 presentes

RENDA - R$ 387.892,00

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Vitória

Remo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor

Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe

28.01.26 17h55

FUTEBOL

Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida

O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão

28.01.26 17h44

FUTEBOL

Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

28.01.26 16h56

FUTEBOL

Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil

Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO

28.01.26 16h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

Liga dos Campeões

Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

28.01.26 16h00

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda