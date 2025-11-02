Vítor Pereira é demitido pelo lanterna Wolverhampton e brasileiros provocam nas redes do clube Estadão Conteúdo 02.11.25 11h47 Último colocado da Premier League, o Wolverhampton anunciou na manhã deste domingo a demissão do técnico Vítor Pereira. O comandante não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Fulham, no sábado, completando dez rodadas sem vitória na competição - foram oito derrotas e dois empates. Vitor Pereira foi contratado em dezembro de 2024 e conseguiu livrar o Wolverhampton do rebaixamento, com o brasileiro Matheus Cunha como destaque em campo. Após perder o atacante para o Manchester United, a equipe não conseguiu repetir o desempenho na temporada atual, nem mesmo com o reforço de Jhon Arias, destaque do Fluminense. "Infelizmente, o início desta temporada tem sido decepcionante e, apesar do nosso forte desejo de dar ao treinador tempo e jogos para que ele encontrasse uma melhora, chegamos a um ponto em que precisamos fazer uma mudança", afirmou, em nota, o presidente do clube, Jeff Shi. "Agradecemos ao Vítor e sua equipe por seus esforços e desejamos a eles tudo de bom para o futuro." Antes de assumir o comando do clube inglês, o treinador português colecionou desafetos em sua passagem pelo futebol brasileiro, onde comandou Corinthians e Flamengo. Assim, as redes sociais do clube inglês foram tomadas por provocações e ironias de torcedores brasileiros no anúncio que em uma hora já somava mais de 23 mil "curtidas". "Muito feliz, vai Corinthians!", escreveu um internauta. "A sogra piorou", ironizou outro brasileiro. "Não trabalhou no Flamengo, não trabalhou no Corinthians e não trabalhou no Wolverhampton. Qual será o próximo?", questionou outra mensagem, enquanto torcedores do clube pediam a volta de outro técnico de Portugal, Nuno Espírito Santo. Até escolher o novo treinador, James Collins, técnico do time sub-21, e Richard Walker, do sub-18, assumirão os treinos dos Wolves. Vítor Pereira teve uma passagem conturbada pelo Brasil, especialmente quando assumiu o Flamengo. O português, hoje com 57 anos, disse que não continuaria no comando do Corinthians por razões familiares, e que voltaria para Portugal. Entretanto, acabou trocando o Parque São Jorge pela Gávea, assumindo o posto deixado por Dorival Júnior. Sua escolha por um novo clube foi bastante criticada, principalmente pela torcida alvinegra. No Rio de Janeiro, perdeu cinco títulos que disputou em quatro meses de trabalho. Após deixar o país, o treinador mostrou não ter boas lembranças do futebol brasileiro. Em entrevista, disse que "é preciso ter estômago" para um profissional europeu trabalhar no Brasil. "O que eu gostei menos foi da falta de educação (dos brasileiros). Muita falta de educação", enfatizou. "É preciso ter estômago. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve, toda a volta do futebol." 