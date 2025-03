Vini Jr marca no fim e Brasil vence Colômbia (2-1) nas Eliminatórias

Com um golaço de Vinícius Júnior nos acréscimos, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira (20), em Brasília, e ganhou uma nova vida nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Mantendo o brilho do Barcelona, o atacante Raphinha abriu o placar no estádio Mané Garrincha cobrando pênalti aos seis minutos, mas Luis Díaz empatou para os colombianos pouco antes do intervalo (41').

Na reta final, Vini deu a vitória à Seleção Brasileira com um chute de fora da área no canto esquerdo do goleiro Camilo Vargas (90'+9).

Com a vitória, o Brasil sobe para a vice-liderança das Eliminatórias com 21 pontos, enquanto a Colômbia cai para a quarta posição, com 20.

As duas seleções voltam a campo na próxima quarta-feira. Os brasileiros vão a Buenos Aires para enfrentar a líder Argentina, enquanto os colombianos recebem o Paraguai em Barranquilla.

Muito pressionado após os empates contra Venezuela e Uruguai, o técnico Dorival Júnior tinha o plano claro de abrir vantagem logo no início da partida.

A Seleção, apoiada por mais de 70 mil torcedores, não só anulou o sistema ofensivo da Colômbia, liderado por James Rodríguez, como também saiu na frente logo nos primeiros minutos.

Com a responsabilidade de assumir o protagonismo na equipe, Raphinha manteve o brilho do Barcelona, que inclusive o coloca como forte candidato à Bola de Ouro, e iniciou e terminou a jogada do primeiro gol brasileiro.

O atacante fez bom passe do meio-campo para Vinícius Júnior, que foi derrubado na área pelo lateral-direito Daniel Muñoz.

Na cobrança do pênalti, Raphinha marcou seu 11º gol com a 'Amarelinha' batendo rasteiro à direita de Camilo Vargas, que pulou para o canto direito.

A desvantagem acordou os colombianos, que vinham com a necessidade de vencer depois das derrotas para Uruguai (3-2) e Equador (1-0).

Em baixa desde perder a final da Copa América para a Argentina, a Colômbia só criou perigo na reta final do primeiro tempo, mas foi extremamente efetiva.

O atacante do Fluminense Jhon Arias começou a jogada do gol de empate ao roubar a bola de Joelinton e passar para James, que rolou para Díaz ajeitar e bater colocado no canto esquerdo de Alison.

O início do segundo tempo por pouco não se torna um "déjà vu", já que o Brasil começou pressionando e Vini obrigou Vargas a fazer duas grandes defesas (47') e (53').

O passar dos minutos acalmou o ímpeto da Seleção, que sofreu com mais uma vez com a falta de criatividade, enquanto a Colômbia crescia até exigir Alisson com um de James (68') após passe de Richard Ríos pela direita.

O momento de maior tensão, no entanto, foi o choque entre Alisson e o zagueiro colombiano Dávinson Sánchez (70'), que teve que ser substituído depois de ter ficado desacordado.

A Seleção dava sinais de vida sempre que Vini recebia a bola na ponta esquerda, até ser recompensada com um chute de longa distância que entrou no canto inferior esquerdo de Vargas e selou a vitória brasileira.

"A gente merecia essa vitória, eu merecia esse gol por tudo que venho trabalhando", disse o atacante do Real Madrid após a partida.

"O gol de hoje é um pouco de alívio, um pouco de felicidade. Jogar na Seleção é algo que não se pode explicar. Cada vez que a gente vem para cá, parece a primeira vez", concluiu Vini.

"Fizemos um grande jogo e não ficamos com nada outra vez. Novamente sofremos um gol muito cedo (...) A verdade é que entramos sonolentos, em uma bola enfiada cometemos um erro", lamentou na entrevista coletiva pós-jogo o técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo.

Escalações:

Brasil: Alisson (Bento 78') - Vanderson (Wesley 79'), Marquinhos (cap), Gabriel Magalhães, Guilherme Arana - Gerson (Joelinton 28'), Bruno Guimarães (André 78') - Rodrygo (Savinho 78'), Raphinha, Vinícius Júnior (Léo Ortiz 90'+12) - João Pedro (Matheus Cunha 60'). Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Munoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta 75'), Jhon Lucumí, Johan Mojica - Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias (Jorge Carrascal 87') - James Rodríguez (cap) (Kevin Castaño 90'+6) - Jhon Córdoba (Rafael Borré 87'), Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.