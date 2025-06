Vini Jr. diz por que cobiça título do 1º Mundial de Clubes: 'É o único que o Madrid não tem'

Vini Jr. afirmou que tem a ambição de conquistar o Mundial de Clubes nos EUA pois é o único título que o clube espanhol não tem. "Desejamos ganhar este primeiro Mundial porque o primeiro a gente nunca esquece e é o único título que o Madrid não tem", afirmou o brasileiro à TV do clube.

O atacante contou que chegou à concentração do time espanhol na Flórida no sábado à noite e está preparado para o processo de adaptação. "Já me encontrei com meus amigos. Estou muito contente e pronto para me adaptar ao fuso horário, ao calor, ao clima e tudo mais."

Ele também foi questionado sobre o novo técnico do time, Xabi Alonso. "Estamos treinando muito forte, mas hoje foi um pouco mais tranquilo por causa da viagem", afirmou Vini Jr., que acrescentou que já havia conversado com o treinador. "Estou muito contente e vamos seguir trabalhado para ganhar muitas coisas com ele."

Vini Jr. também falou sobre a expectativa para a estreia no Mundial, contra o Al-Hilal, na quarta-feira, às 15h pelo horário local. "Faz muito calor. A partida será às 3 da tarde e teremos que estar preparados porque vai ser muito duro."

Um dos destaques da equipe merengue, o brasileiro revelado pelo Flamengo é um dos trunfos que o treinador Xabi Alonso pretende explorar para compensar a falta de tempo à frente do elenco. O novo técnico assumiu o comando do elenco profissional após o Campeonato Espanhol, em substituição a Carlo Ancelotti, que trocou a Europa pela chance de dirigir a seleção brasileira.