Vídeo: paraense aplica guilhotina para finalizar americano no UFC 255 e seguir como campeão; assista

Deiveson Figueiredo precisou de menos de dois minutos para defender com maestria seu título peso-mosca no último sábado (21), na luta principal do UFC 255, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em ação diante de Alex Perez, o brasileiro soube decifrar bem as movimentações do seu adversário e, em uma tentativa de queda do americano, o “Deus da Guerra” conseguiu uma bela transição para as pernas do desafiante ao cinturão, que abriu caminho para Deiveson trabalhar de costas no chão e, com muita técnica, aplicar uma justa guilhotina, que levou Perez a dar os três tapinhas em sinal de desistência.

Veja como foi a finalização: