Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento'

Estadão Conteúdo

O cronômetro já havia zerado e a McLaren estava prestes a comemorar mais uma pole position, desta vez com Lando Norris, quando Max Verstappen cravou 1min18s792 para tomar o primeiro lugar do britânico por apenas 0s077 e estabelecer o novo recorde da pista de Monza, que desde 2020 pertencia a Lewis Hamilton.

Mais do que isso, o piloto da Red Bull estabeleceu a volta mais rápida na história da Fórmula 1 em velocidade média, com 264,6 km/h, um décimo mais rápido que o heptacampeão, hoje na Ferrari, havia marcado pela Mercedes há cinco anos.

"Sim, pessoal, sim. Isso é inacreditável", gritou o tetracampeão mundial no rádio da equipe, consciente de que aquela pole era uma das mais especiais entre as 45 de sua carreira. De quebra, o holandês também superou o alemão Sebastian Vettel como recordista de pole positions pela Red Bull.

"Foi apertado. Ainda faltava um pouquinho, fizemos algumas mudanças finais que acho que me permitiram forçar um pouco mais, e é exatamente disso que precisávamos na classificação, então, para nós, é um grande momento", comemorou Verstappen. "Estou feliz com as voltas e, claro, estar na pole aqui para nós é fantástico."

O desempenho de Verstappen neste sábado frustrou a McLaren, dominante na temporada, e a Ferrari, que conta com o apoio da torcida italiana, mas viu Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminarem em quarto e quinto, respectivamente - o britânico foi punido e sairá em décimo. E arrancou elogios dos rivais.

"Max foi rápido durante todo o fim de semana e isso nunca é uma surpresa com Max. Foi uma sessão bastante intensa para mim, com altos e baixos, mas fiquei bastante satisfeito com a segunda posição", disse Norris, que completa a primeira fila. "Max e a Red Bull parecem rápidos neste fim de semana, assim como muitas equipes. Não tem sido tão confortável para nós", admitiu Oscar Piastri, líder do Mundial.

"É sempre muito difícil brigar com os três primeiros", lamentou Leclerc, vencedor da prova em 2024, referindo-se a Verstappen, Norris e Piastri. "Sabíamos que a Red Bull e a McLaren tinham algo mais do que nós para este fim de semana, e infelizmente foi o que aconteceu", disse o piloto da Ferrari, sem criar expectativas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GP da Itália

Red Bull

Max Verstappen
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Que situação!

Vitória sobre o Paysandu é a primeira do Volta Redonda-RJ como visitante na Série B

Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos

06.09.25 15h59

Futebol

Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B

Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato

06.09.25 14h55

Futebol

António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa

Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM

06.09.25 14h05

UFC Fight Night 258

Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6)

Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris

06.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NÃO RESISITIU

Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda

O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

05.09.25 22h18

PROTESTO

Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão

Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada

05.09.25 21h24

SÉRIE B

Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas

Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B

05.09.25 21h14

Futebol

António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa

Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM

06.09.25 14h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda