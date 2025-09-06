Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento' Estadão Conteúdo 06.09.25 15h52 O cronômetro já havia zerado e a McLaren estava prestes a comemorar mais uma pole position, desta vez com Lando Norris, quando Max Verstappen cravou 1min18s792 para tomar o primeiro lugar do britânico por apenas 0s077 e estabelecer o novo recorde da pista de Monza, que desde 2020 pertencia a Lewis Hamilton. Mais do que isso, o piloto da Red Bull estabeleceu a volta mais rápida na história da Fórmula 1 em velocidade média, com 264,6 km/h, um décimo mais rápido que o heptacampeão, hoje na Ferrari, havia marcado pela Mercedes há cinco anos. "Sim, pessoal, sim. Isso é inacreditável", gritou o tetracampeão mundial no rádio da equipe, consciente de que aquela pole era uma das mais especiais entre as 45 de sua carreira. De quebra, o holandês também superou o alemão Sebastian Vettel como recordista de pole positions pela Red Bull. "Foi apertado. Ainda faltava um pouquinho, fizemos algumas mudanças finais que acho que me permitiram forçar um pouco mais, e é exatamente disso que precisávamos na classificação, então, para nós, é um grande momento", comemorou Verstappen. "Estou feliz com as voltas e, claro, estar na pole aqui para nós é fantástico." O desempenho de Verstappen neste sábado frustrou a McLaren, dominante na temporada, e a Ferrari, que conta com o apoio da torcida italiana, mas viu Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminarem em quarto e quinto, respectivamente - o britânico foi punido e sairá em décimo. E arrancou elogios dos rivais. "Max foi rápido durante todo o fim de semana e isso nunca é uma surpresa com Max. Foi uma sessão bastante intensa para mim, com altos e baixos, mas fiquei bastante satisfeito com a segunda posição", disse Norris, que completa a primeira fila. "Max e a Red Bull parecem rápidos neste fim de semana, assim como muitas equipes. Não tem sido tão confortável para nós", admitiu Oscar Piastri, líder do Mundial. "É sempre muito difícil brigar com os três primeiros", lamentou Leclerc, vencedor da prova em 2024, referindo-se a Verstappen, Norris e Piastri. "Sabíamos que a Red Bull e a McLaren tinham algo mais do que nós para este fim de semana, e infelizmente foi o que aconteceu", disse o piloto da Ferrari, sem criar expectativas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Itália Red Bull Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Que situação! Vitória sobre o Paysandu é a primeira do Volta Redonda-RJ como visitante na Série B Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos 06.09.25 15h59 Futebol Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato 06.09.25 14h55 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05