Verstappen explica acidente, revela susto com as mãos e admite falha incomum na Red Bull

Max Verstappen deixou a classificação do GP da Austrália com um susto e seu pior resultado no circuito de Albert Park desde que estreou na prova, em 2015. Após bater na barreira de proteção na curva 1, o tetracampeão explicou que passou por exames nas mãos, mas garantiu que não sofreu fraturas.

"Está tudo bem. Só precisei fazer alguns raios-X para verificar se minhas mãos estavam bem, mas nada estava quebrado", afirmou o piloto da Red Bull.

O holandês relatou que o acidente aconteceu depois de uma falha repentina no carro, ainda no momento da freada. Segundo Verstappen, o eixo traseiro travou de forma inesperada, o que tirou qualquer chance de evitar o impacto.

"Eu só pisei no freio e, de repente, o eixo traseiro travou completamente, do nada. Não sei por que isso aconteceu, nem como aconteceu. Nunca passei por algo assim na minha carreira. O eixo traseiro travou completamente e, claro, a essa velocidade já não havia como evitar", disse.

Verstappen também explicou que o choque fez o volante escapar de suas mãos, motivo pelo qual foi encaminhado ao centro médico do circuito logo após a batida. Apesar disso, ele tratou de afastar preocupação maior com seu estado físico.

"O impacto com a barreira não foi assim tão grave. O volante simplesmente escapou das minhas mãos e foi por isso que tive de ir ao centro médico, mas está tudo bem", completou.

Na avaliação do piloto, o problema pode até ter começado antes mesmo da redução de marcha, já que a reação do carro aconteceu de maneira imediata assim que ele acionou o freio.

"Acho que já tinha dado errado antes da redução de marcha, porque eu pisei no pedal. Assim que você pisa no pedal, você reduz a marcha rapidamente, mas ele travou imediatamente no pico da pressão do freio. Algo muito estranho, com certeza", afirmou.

Com o acidente, Verstappen vai largar apenas da 20ª posição neste domingo. É seu pior resultado no GP da Austrália em toda a trajetória na pista, onde já conquistou a vitória em 2023 e soma duas pole positions.

O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, adotou tom cauteloso ao comentar o episódio e admitiu que a equipe ainda busca uma explicação exata para a falha.

"O que aconteceu com Max é obviamente muito infeliz, e o mais importante é que ele está bem. No momento ainda estamos tentando entender completamente o que aconteceu. A perda de aderência com a qual ele teve de lidar pareceu muito brusca e incomum. Precisaremos analisar os dados mais a fundo e examinar tudo com cuidado", declarou.