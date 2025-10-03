Vasco e prefeitura do Rio assinam termo do potencial construtivo para modernizar São Januário Estadão Conteúdo 03.10.25 14h43 O torcedor vascaíno terá, em breve, um estádio reformado e moderno. Nesta sexta-feira, após longa negociação, clube e prefeitura do Rio assinaram o termo definitivo de potencial construtivo de São Januário. Trata-se de uma liberação para o Vasco viabilizar o projeto de remodelação de sua casa. A cerimônia da assinatura do documento ocorreu no Palácio da Cidade e contou com o prefeito Eduardo Paes, o presidente do Vasco, Pedrinho, seu segundo vice geral, Renato Brito Neto, responsável por conduzir o processo da reforma de São Januário, além dos secretários municipal de esportes, Guilherme Schleder, de desenvolvimento urbano e licenciamento, Gustavo Guerrante, além de Alexandre Isquierdo e outros dirigentes do clube cruzmaltino. "Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de vereadores, Carlo Caiado, ao Alexandre Isquierdo, todo o trabalho e a dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje (sexta-feira. É um marco na história do Vasco! Esperamos, o mais rapidamente possível, dar inicio às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos", comemorou o presidente Pedrinho. O dirigente presenteou o prefeito com uma camisa preta do clube e não escondeu a satisfação com o acordo assinado. Agora, o Vasco está autorizado a negociar com as incorporadoras que já haviam assinado uma opção de compra da reforma do estádio. O clube espera lucrar até R$ 500 milhões com o negócio. Eduardo Paes brincou após finalmente assinar o projeto vascaíno. "Fala aí, gente. Finalmente eu vim tratar de um negócio de interesse público, né Pedrinho? Essa coisa de ser prefeito, a gente é obrigado inclusive a cuidar de quem a gente não tem muita admiração, muita paixão... Estou falando deles mesmo (Flamengo)", afirmou o político, sobre recentemente ter assinado acordo para a cessão do terreno da construção do estádio flamenguista. "Estou aqui hoje assinando com o Pedrinho, já está superbem encaminhado (o projeto), o Vasco já tem duas opções bem encaminhadas para começar essa reforma de São Januário. Mas, a partir desse documento, o tal do potencial construtivo de São Januário dá algo em torno de quinhentos, seiscentos milhões, para a gente transformar, porque a gente que é vascaíno tem estádio, eu sei que deve ser duro para quem não tem, mas a gente tem. E estamos assinando aqui para a reforma completa de São Januário", completou o provocativo prefeito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Vasco São Januário prefeitura do Rio Eduardo Paes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02 Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 MMA Ultra BNF MMA XIV promete noite histórica de lutas em Anajás no dia 4 de outubro 03.10.25 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02