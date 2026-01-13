Vasco anuncia a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia até 2028

O Vasco acertou a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia, de 23 anos, após chegar a um acordo com o Colo-Colo pela compra dos direitos econômicos do jogador. O defensor assinou contrato válido até o fim de 2028 e passa a integrar o elenco para a sequência da temporada.

A negociação avançou após o clube carioca atender às exigências do Colo-Colo, que só aceitava a liberação mediante venda definitiva. O desejo do próprio atleta foi determinante para o desfecho positivo, já que Saldivia via com bons olhos a transferência para o futebol brasileiro e manifestou ao clube chileno a intenção de atuar pelo Vasco.

A contratação contou com forte participação do técnico Fernando Diniz, principal entusiasta do nome do uruguaio. A pedido do treinador, a diretoria vascaína monitora a situação do zagueiro desde agosto do ano passado e retomou as tratativas no início da última semana, intensificando as conversas até fechar o acordo.

Natural de Rivera, no Uruguai, Alan Saldivia é formado nas categorias de base do Defensor Sporting. Ele chegou ao Colo-Colo em 2022 e se consolidou como peça importante do elenco, acumulando 94 partidas disputadas nas últimas três temporadas pelo clube chileno.

Com a chegada de Saldivia, o Vasco reforça o setor defensivo com um jogador jovem, mas já experiente no futebol sul-americano.