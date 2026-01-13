Vasco anuncia a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia até 2028 Estadão Conteúdo 13.01.26 13h13 O Vasco acertou a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia, de 23 anos, após chegar a um acordo com o Colo-Colo pela compra dos direitos econômicos do jogador. O defensor assinou contrato válido até o fim de 2028 e passa a integrar o elenco para a sequência da temporada. A negociação avançou após o clube carioca atender às exigências do Colo-Colo, que só aceitava a liberação mediante venda definitiva. O desejo do próprio atleta foi determinante para o desfecho positivo, já que Saldivia via com bons olhos a transferência para o futebol brasileiro e manifestou ao clube chileno a intenção de atuar pelo Vasco. A contratação contou com forte participação do técnico Fernando Diniz, principal entusiasta do nome do uruguaio. A pedido do treinador, a diretoria vascaína monitora a situação do zagueiro desde agosto do ano passado e retomou as tratativas no início da última semana, intensificando as conversas até fechar o acordo. Natural de Rivera, no Uruguai, Alan Saldivia é formado nas categorias de base do Defensor Sporting. Ele chegou ao Colo-Colo em 2022 e se consolidou como peça importante do elenco, acumulando 94 partidas disputadas nas últimas três temporadas pelo clube chileno. Com a chegada de Saldivia, o Vasco reforça o setor defensivo com um jogador jovem, mas já experiente no futebol sul-americano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Alan Saldivia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 Mais esportes Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos 13.01.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00