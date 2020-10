Vanderlei Luxemburgo deixa o comando do Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Palmeiras. O treinador não aguentou a pressão após a terceira rodada seguida no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Coritiba por 3 a 1, no Allianz Parque.

Luxemburgo já havia cogitado deixar o comando antes mesmo da partida de hoje e o resultado negativo tornou a manutenção insustentável. Pressionado, ele repetiu a sequência de três reveses seguidos que culminou na demissão do antecessor Mano Menezes.

A coletiva de imprensa programa para o YouTube, acabou adiada e será gravada. O clube alegou problemas técnicos na transmissão.

Com 18 vitória em 38 jogos, em 2020, o Palmeiras faz um ano de altos e baixos. Campeão Paulista e primeiro colocado geral na classificação da Copa Libertadores, o Verdão já é o sétimo colocado no campeonato nacional e vem de derrotas doloridas, como a sofrida diante do São Paulo, para quem nunca havia perdido no Allianz Parque desde a inauguração do estádio, em 2014.

Vanderlei chegou ao Palmeiras em Dezembro de 2019, com a promessa de reconduzir o clube ao seu ‘DNA de futebol’, de domínio e ofensividade. Substituindo Mano Menezes e opção à negociação frustrada com Jorge Sampaoli, Luxa viveu, nessa quinta passagem pelo clube, o auge com o título paulista, mas encerra o trabalho dez meses depois.

A quarta passagem de Luxemburgo no Palmeiras termina com 38 jogos, 18 vitórias, 15 empates e cinco derrotas.