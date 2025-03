Valencia faz 2 e Equador vence Venezuela (2-1) nas Eliminatórias

Com dois gols do atacante Enner Valencia, do Internacional, o Equador venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta sexta-feira (21), em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Dominantes, os equatorianos já venciam por 2 a 0 no início do primeiro tempo com os dois gols de Valencia (39' e 46').

O atacante de 35 anos, maior artilheiro da história da seleção do Equador, poderia ter feito o terceiro com um pênalti que ele mesmo sofreu, mas sua cobrança parou nas mãos do goleiro Rafael Romo (69').

A Venezuela diminuiu na reta final com o atacante Jhoner Cádiz (90'+1) e pressionou durante os acréscimos pelo empate, mas a reação parou por aí.

"Quando as coisas vão bem, como a sequência de três vitórias de hoje, temos que ter cautela, calma, humildade e muita disciplina para continuar crescendo no que vem pela frente", disse o técnico do Equador, o argentino Sebastián Beccacece.

"Se tivéssemos sido mais precisos, talvez no último passe, no último toque ou na finalização, certamente teríamos conseguido um resultado melhor", acrescentou Beccacece, que elogiou sua equipe por dar "mais um passo" rumo à Copa do Mundo.

Com a vitória, o Equador assume a vice-liderança das Eliminatórias, beneficiado pela derrota do Uruguai (4º) para a líder Argentina (1 a 0) no jogo que fechou a rodada, em Montevidéu.

Por sua vez, a Venezuela se mantém na oitava colocação com 12 pontos, um atrás da Bolívia (7ª), que ocupa a posição de repescagem, e a sete da Colômbia (6ª), que fecha a zona de classificação direta para o Mundial.

Na próxima terça-feira, pela 14ª rodada, os equatorianos vão a Santiago para enfrentar o Chile, enquanto os venezuelanos recebem a seleção do Peru.

- Escalações:

Equador: Hernán Galíndez - Joel Ordóñez (John Yeboah, 62'), Félix Torres, William Pacho, Pervis Estupiñán - Gonzalo Plata (Denil Castillo, 90'+3), Moisés Caicedo, Franco Palma, Pedro Vite (Sebastián Méndez, 90'+3), Janner Corozo (John Mercado, 62') - Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 84'). Técnico: Sebastián Beccacece.

Venezuela: Rafael Romo - Alexander González, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Christian Makoun - Telasco Segovia (Freddy Vargas, 61' - Jan Hurtado, 77'), Cristian Cásseres Jr, Jesús Bueno (Tomás Rincón, 46') - Eduard Bello, Salomón Rondón (Jhoner Cadiz, 61'), Gleiker Mendoza (Yeferson Soteldo, 46'). Técnico: Fernando Batista.