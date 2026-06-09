Vai correr a Corrida do Sal? Saiba como escolher o tênis ideal e evitar erros comuns Com percursos de 3 km e 7 km em Salinópolis, prova será realizada no dia 25 de julho; especialista explica o que realmente importa na hora de escolher o tênis perfeito Hannah Franco 09.06.26 8h00 Nem sempre o mais caro é o melhor: como escolher o tênis certo para a Corrida do Sal (Freepik) Com a Corrida do Sal 2026 marcada para o dia 25 de julho, em Salinópolis, muitos participantes já começaram a preparação para encarar os percursos de 3 km e 7 km. Entre treinos, alimentação e planejamento, uma dúvida costuma surgir entre iniciantes e até corredores experientes: afinal, qual é o tênis ideal para correr? 👟 Segundo o fisioterapeuta especialista em ortopedia Daniel Monteiro, a resposta pode ser mais simples do que muita gente imagina. Ao contrário do que diz um dos mitos mais populares do universo da corrida, o melhor tênis nem sempre é o mais caro. VEJA MAIS Pode começar a correr aos 40 anos? Especialista explica cuidados antes da Corrida do Sal Avaliação médica, fortalecimento muscular e adaptação gradual estão entre os cuidados recomendados antes dos primeiros quilômetros Confira 5 dicas para começar a correr e se preparar para a Corrida do Sal Com percurso de 3 km, prova em Salinópolis é uma opção ideal para quem nunca correu e quer iniciar no esporte; veja como se preparar Conforto continua sendo o principal critério Durante muito tempo, corredores acreditaram que o segredo para evitar lesões e melhorar o desempenho estava em escolher o tênis mais tecnológico ou mais caro da prateleira. Hoje, porém, a ciência aponta outro caminho. "Existe um mito muito grande relacionado que o melhor tênis de corrida seria o mais caro, só que hoje a ciência nos mostra que não é bem assim. O principal fator para escolher o tênis correto ainda é o conforto", explica Daniel Monteiro. Tipo de pisada. (Edição O Liberal) Outro conceito que mudou nos últimos anos é a preocupação excessiva com a pisada neutra (distribuição equilibrada), pronada (apoio excessivo na parte interna) e supinada (apoio na parte externa). "Durante muito tempo, as pessoas se preocupavam em comprar um sapato com uma pisada mais supinada, mais pronada, mas hoje nós sabemos que o conforto e a adaptação ao calçado ainda são os fatores mais importantes", afirma. Isso não significa que a pisada não tenha relevância, mas ela deixou de ser o principal critério para definir o modelo ideal. Além disso, um erro comum é comprar um tênis muito apertado, acreditando que isso aumenta a firmeza durante a corrida. Na prática, acontece justamente o contrário. "O ideal é que todos os dedos tenham pequenos espaços para se movimentar. Durante a corrida, o pé tende a expandir um pouco e essa folga ajuda no conforto e no funcionamento natural do pé durante a passada", explica Daniel. 🏃 Tênis mais estáveis são boas opções para iniciantes Para quem está começando na corrida ou pretende participar pela primeira vez da Corrida do Sal, modelos mais baixos e com base larga costumam oferecer mais estabilidade. Esses calçados geralmente funcionam bem tanto para caminhadas quanto para corridas curtas e até para treinos na academia. Segundo Daniel Monteiro, eles costumam proporcionar uma sensação maior de segurança durante a passada, principalmente para quem ainda está desenvolvendo resistência e adaptação ao esporte. ⚡ Tênis com placa de carbono são voltados para performance Tênis com placa de carbono e alta performance. (Edição O Liberal) Nos últimos anos, os tênis com placa de carbono se tornaram populares entre corredores de alta performance. Mais altos, leves e com sistemas avançados de amortecimento, eles prometem maior eficiência durante a corrida. "Hoje em dia existem modelos com sistemas avançados de amortecimento e até placas de carbono que ajudam na eficiência da corrida, dando uma sensação de propulsão", explica o especialista. Apesar da tecnologia, Daniel alerta que esses modelos costumam ser mais indicados para atletas que buscam desempenho em provas longas, como meias-maratonas e maratonas. "Isso não significa que ele seja o tênis certo para todo mundo", ressalta. 🔥 Em Salinópolis, ventilação também conta Tênis respiráveis para corrida com cabedal em mash. (Edição O Liberal) O clima quente característico do Pará também deve entrar na lista de critérios na hora da escolha. Segundo o fisioterapeuta, modelos mais leves e respiráveis podem proporcionar uma experiência mais confortável durante a corrida. "O clima também influencia. Em regiões mais quentes como a nossa, modelos mais ventilados e respiráveis podem ser uma escolha mais certa", destaca. Tênis ventilados para corrida possuem cabedal em mesh (tecido em rede com furinhos) que deixa o ar circular e seca o suor rapidamente. 🎯 Escolha o tênis de acordo com seu objetivo Nem todo corredor tem o mesmo perfil. Enquanto alguns pretendem completar os 3 km pela primeira vez, outros já estão focados em melhorar o tempo nos 7 km. Por isso, entender o objetivo do treino é fundamental. Tipos de tênis para corrida: qual combina mais com você? 🔹 Tênis para iniciantes e corridas curtas Características: Base mais larga Mais estabilidade durante a passada Perfil mais baixo Maior sensação de segurança Pode ser usado na academia e em caminhadas Indicado para: Quem está começando a correr Provas curtas, como percursos de 3 km e 7 km Treinos de musculação e atividades do dia a dia 🔹 Tênis com placa de carbono e alta performance Características: Estrutura mais alta Mais leve Sistemas avançados de amortecimento Possui placa de carbono Sensação de propulsão durante a corrida Maior eficiência energética Indicado para: Corredores mais experientes Quem busca melhorar desempenho Meias-maratonas, maratonas e provas longas ⚠️ Atenção: não é necessariamente o melhor modelo para todos os corredores. 🔹 Tênis com base larga Características: Plataforma mais ampla Mais estabilidade lateral Sensação de firmeza durante a corrida Maior controle dos movimentos Indicado para: Academia Caminhadas Corridas curtas Corredores que preferem mais estabilidade 🔹 Tênis com base estreita Características: Estrutura mais enxuta Geralmente mais leve Favorece velocidade e desempenho Sensação de corrida mais dinâmica Indicado para: Corridas mais longas Treinos focados em performance ⚠️ Importante: Daniel Monteiro destaca que essa não é uma regra fixa. Há corredores que se sentem mais confortáveis usando modelos mais largos em provas longas e vice-versa. 🔹 Tênis ventilados e respiráveis Características: Cabedal mais leve Maior circulação de ar Menor sensação de aquecimento dos pés Indicado para: Regiões quentes e úmidas, como o Pará Treinos e provas realizados sob altas temperaturas Corrida do Sal: maior vencedor não é do Pará; veja quem lidera ranking Atleta maranhense lidera histórico da prova com cinco títulos conquistados ao longo dos anos Corrida do Sal está de volta! Relembre a prova que virou tradição no Pará Prova será realizada em julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis; confira detalhes de como era ✅ O melhor tênis é o que funciona para você Para quem vai participar da Corrida do Sal 2026, a principal recomendação é não cair na armadilha de buscar o "tênis perfeito". "Hoje em dia já é tão difícil uma pessoa começar uma prática esportiva que às vezes encontra tantas regras e exigências que acaba desistindo antes mesmo de começar", alerta Daniel. E ele resume a escolha da forma mais simples possível: "No final das contas, o melhor tênis é aquele que cabe no seu pé, cabe no seu bolso, faz sentido para o seu objetivo e faz você se sentir bem correndo." Com a prova se aproximando, a dica é experimentar diferentes modelos, observar o conforto e priorizar aquilo que faz sentido para a sua rotina. Afinal, mais importante do que ter o tênis mais caro é cruzar a linha de chegada com segurança e bem-estar. Corrida do Sal 2026 As inscrições para a Corrida do Sal estão abertas e podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br. A prova marca o retorno de um dos eventos esportivos mais tradicionais do veraneio paraense e reunirá atletas e corredores amadores na orla de Salinópolis, em um percurso que combina atividade física e turismo em um dos destinos mais procurados do Estado. A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento. O projeto conta com patrocínio do Atacadão – Lugar de Comprar Barato e da GAV Resorts. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corrida do sal tênis de corrida ortopedia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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