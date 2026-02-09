Uefa revela a bola oficial para a final da Champions League, em Budapeste Estadão Conteúdo 09.02.26 10h47 A Uefa apresentou nesta segunda-feira a bola que será utilizada na edição atual da final da Champions League. O mais nobre torneio de clubes da Europa vai ter como palco Budapeste, capital da Hungria. A novidade vai ter um design baseado na identidade da cidade anfitriã. Apesar de ser a bola oficial da final, o modelo fará sua estreia já nas fases eliminatórias da competição. A temporada atual também marca a 25ª edição da parceria envolvendo a entidade europeia e a Adidas Para confeccionar a peça, a fornecedora esportiva buscou inspiração no histórico de Budapeste como "Buda e Peste - uma história de duas cidades", informou o site da Uefa. A bola reflete o contraste e a harmonia que definem a metrópole. Batizada oficialmente de "Uefa Champions League Final Budapest 2026 Official Match Ball", a criação destaca a arquitetura histórica e a vibrante vida noturna que caracterizam a cidade que vai sediar a decisão da competição. No centro do design está uma base metálica roxa, que é realçada por um acabamento pigmentado que muda o tom da colocação conforme o ângulo. Compõem o visual da nova bola também gráficos dinâmicos para demonstrar as formas presentes na arquitetura local. A fase de playoff da Champions League começa nesta terça-feira com quatro partidas e 16 equipes lutam para se garantir nas oitavas de final do torneio. O complemento dos jogos de ida acontecem na quarta-feira com mais quatro compromissos. A decisão do torneio está marcada para o dia 30 de maio na Puskas Arena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League bola oficial final Budapeste COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré Tubarão de Caeté o lanterna do campeonato, com apenas um ponto 08.02.26 20h44 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 PÓS-JOGO Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão 08.02.26 20h05