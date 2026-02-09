Capa Jornal Amazônia
Uefa revela a bola oficial para a final da Champions League, em Budapeste

Estadão Conteúdo

A Uefa apresentou nesta segunda-feira a bola que será utilizada na edição atual da final da Champions League. O mais nobre torneio de clubes da Europa vai ter como palco Budapeste, capital da Hungria. A novidade vai ter um design baseado na identidade da cidade anfitriã.

Apesar de ser a bola oficial da final, o modelo fará sua estreia já nas fases eliminatórias da competição. A temporada atual também marca a 25ª edição da parceria envolvendo a entidade europeia e a Adidas

Para confeccionar a peça, a fornecedora esportiva buscou inspiração no histórico de Budapeste como "Buda e Peste - uma história de duas cidades", informou o site da Uefa. A bola reflete o contraste e a harmonia que definem a metrópole.

Batizada oficialmente de "Uefa Champions League Final Budapest 2026 Official Match Ball", a criação destaca a arquitetura histórica e a vibrante vida noturna que caracterizam a cidade que vai sediar a decisão da competição.

No centro do design está uma base metálica roxa, que é realçada por um acabamento pigmentado que muda o tom da colocação conforme o ângulo. Compõem o visual da nova bola também gráficos dinâmicos para demonstrar as formas presentes na arquitetura local.

A fase de playoff da Champions League começa nesta terça-feira com quatro partidas e 16 equipes lutam para se garantir nas oitavas de final do torneio. O complemento dos jogos de ida acontecem na quarta-feira com mais quatro compromissos. A decisão do torneio está marcada para o dia 30 de maio na Puskas Arena.

Palavras-chave

futebol

Champions League

bola oficial

final

Budapeste
.
