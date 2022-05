UEFA realiza mudanças na Champions para 2024; veja quais são

A Confederação Europeia (UEFA) anunciou, nesta terça-feira (10) mudanças na Liga dos Campeões, a partir da temporada 2024/25. O torneio terá algumas novidades na fase inicial, que também afetam outros países. Entre as alterações no formato está a inclusão de quatro novas vagas no torneio e a quantidade de jogos. Confira quais foram as mudanças na Champions para 2024.

Que mudanças a UEFA fez na Champions 24/25?

Número de vagas

A partir da temporada 2022/23, a Liga dos Campeões passará a ter 36 equipes em sua fase inicial - fase da liga - , e não mais 32. A Uefa resolveu deixar de lado o tradicional critério de seu ranking e, também, o coeficiente de clubes, para adotar outros meios na divisão das vagas extras. confira:

Uma vaga para o terceiro colocado na liga da federação, mas deve estar na quinta posição do ranking da Uefa (atualmente, o Campeonato Francês);

Uma vaga para um campeão nacional que venha da fase de playoffs, do "Caminho dos Campeões" (que passa a classificar cinco clubes para a fase inicial);

Uma vaga para a federação cujos clubes tenham a melhor média de pontos por jogos na edição anterior da Champions (na temporada atual, a Inglaterra);

Uma vaga para a federação cujos clubes tenham a melhor média de pontos por jogos na edição anterior da Champions (na temporada atual, a Holanda).

Números de Gols

A UEFA também determinou que cada clube não irá mais disputar 10 partidas na fase da liga. A partir da temporada 24/25 serão oito jogos para cada equipe antes do mata-mata. Entenda:

Todas as partidas serão disputadas ao longo de 10 semanas - dois meses e meio

Uma semana no calendário será exclusivamente para competições europeias.

Todos os jogos da temporada irão acontecer no meio de semana, para garantir o espaço do calendário das ligas e copas nacionais em todo o continente.

Novo formato

Agora, a Champions também fará a substituição da tradicional fase de grupos - com oito chaves de quatro equipes - e irá passar a adotar um formato chamado “modelo suíço”:

Cada time jogará oito partidas, quatro em casa e quatro fora

Os oito melhores classificados na fase inicial já estão garantidos no mata-mata.

Os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição na tabela geral vão encarar um playoff com oito vagas. Os 16 que sobrarem irão chegar às oitavas de final

Todo o mata-mata será disputado no modelo tradicional: jogos de ida e volta e final em partida única.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)